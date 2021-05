Turun opetuslautakunta oli käsitellyt segregaation ehkäisysuunnitelmaa. Suunnitelmissa linjataan painotettuja luokkia vähennettävän ja siirrettävän, jotta niitä on vain yksi yhdessä koulussa. Kuitenkin toteutettavina suunnitelmina oli kirjattu vain kahden luokan siirto.

Suomalais-venäläinen luokka aiotaan siirtää tulevaan Linnakaupungin kouluun Puolalan koulusta. Me, Suomalais-venäläisten luokkien kannatusyhdistys, vastustamme siirtosuunnitelmaa. Jotta jokaisella turkulaisella lapsella on yhtäläiset mahdollisuudet valita englannin, saksan tai venäjän kieliluokka, on luokkien sijaittava helppojen liikenneyhteyksien päässä. Tulevaan Linnakaupungin kouluun harva lapsi pääsisi yhdellä linja-autolla ja pieniä ekaluokkalaisia ei vanhemmat halua laittaa vaihtamaan yksin linja-autoa keskustassa.

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta olisi hyvä pitää nykyiset kieliluokat yhdessä koulussa, jossa heillä on yhteisiä traditioitakin. Paras ratkaisu kieliluokkien tarpeen vähentämiseen, jos se on kaupungin tavoite, olisi tarjota kaikissa kouluissa useampia vaihtoehtoja A1-kieleksi. Mallia voisi ottaa Tampereelta, missä tarjotaan seitsemää eri kieltä, mukaan lukien venäjää, ja suositellaan valitsemaan ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi muu kieli kuin englanti.

Me yhdistyksenä toivomme Turun kaupungin löytävän muita ratkaisuja segregaation vähentämiseen. Puolalan suomalais-venäläistä luokkaa ei saa siirtää.

Suomalais-venäläisten luokkien johtokunta

Susanna Pesonen, Oskari Kulmala, Anna Gasarova