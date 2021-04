Sininauhasäätiön toimitusjohtaja Kimmo Karvonen puolusti mielipidekirjoituksessaan (Niittykoti on osa ratkaisua – ei osa ongelmaa TS 27.4.) säätiön omistamaa ja kaupungin vuokrakiinteistössä sijaitsevaa päihdekuntoutujien asumisyksikkö Niittykotia ja sen toiminnan jatkuvuutta Hepokullassa.

Karvonen vetosi ARA:n asunnottomuusselvitykseen, hallituksen asunnottomuudenpoistamisohjelmaan sekä perustuslakiin. Lisäksi Karvonen toi esiin epäilynsä siitä, että hepokultalaiset leimaisivat Niittykodin asukkaita alueella tapahtuneista rikoksista, joita nämä eivät ole tehneet.

Karvosen mielestä Turussa ja ilmeisesti myös Hepokullassa tulisi keskittyä pohtimaan asunnottomuuden ratkaisukeinoja ennemmin kuin miettiä Niittykodista alueelle koituneita haittoja.

Olen toimitusjohtaja Karvosen kanssa samaa mieltä siitä, että Turussa on asukaslukuun nähden liikaa asunnottomia. On myös totta, että julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon.

Itse hepokultalaisena, Niittykodin naapurustoillassa syksyllä 2020 vierailleena ja keskustelua aiheesta seuranneena en usko, että Hepokullan asukkaat olisivat lähtökohtaisesti yhteiskunnallisesti tärkeää päihderiippuvuuden ja asunnottomuuden hoitoa vastaan. Ongelma vain on siinä, että asumisyksikkö sijoitettiin keskelle rauhallista perhelähiötä, jossa Niittykodin päihteiden käyttäjien haavoittuva asema on laajentunut koko naapurustoa koskevaksi haavoittuvuudeksi.

Huumemaailman ikävät piirteet ovat Niittykodin myötä tulleet osaksi hepokultalaisten arkea eikä tilanne ole reilun vuoden kuluessa juurikaan helpottunut.

Poliisin hälytystehtävät ovat lisääntyneet alueella huomattavasti eikä tätä tosiseikkaa voi pyyhkiä pois toteamalla, että ainahan polkupyöriä on Turussa varastettu, kuten Karvonen kirjoituksessaan mainitsi. Huumemaailman ikävät piirteet ovat Niittykodin myötä tulleet osaksi hepokultalaisten arkea eikä tilanne ole reilun vuoden kuluessa juurikaan helpottunut.

Toivoisin toimitusjohtaja Karvosen huomioivan, että hepokultalaiset perheet ja yrittäjät eivät edusta julkista valtaa eivätkä he ole päihde-tai sosiaalityöntekijöitä. Lähiön asukkailla on oikeus elää elämäänsä rauhassa ilman, että heitä vaaditaan hyväksymään Niittykodin aiheuttamat häiriöt siksi, että ne ovat osa ”ratkaisua”, jolla hoidetaan laajaa yhteiskunnallista ongelmaa.

On hienoa kuulla, että Niittykoti on toiminut joillekin päihdekuntoutujille väylänä oikeaan, omaan kotiin.

Silti Turun kaupungin ja Sininauhasäätiön olisi hyvä puntaroida, onko Niittykodin sijainti oikea ja onko sen tulevaisuus menestyksekäs riitojen ja negatiivisen julkisuuden keskellä.

Sanna Paasikivi

Hepokullan asukas

