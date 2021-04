Joka viides korkeakoulutettu on kokenut maalittamista kuluneen viiden vuoden aikana. Tämä ilmenee Akavan maaliskuussa toteuttamasta kyselystä, johon vastasi yli 7 300 eri alojen ammattilaista 14 akavalaisesta liitosta.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii maalittamiselle nollatoleranssia ja penää työnantajilta entistä hanakampaa puuttumista ilmiöön. Maalittamisen käsittelyyn tulisi olla työpaikoilla kunnolliset ja toimivat prosessit sekä tarvittaessa tarjolla apua työntekijöille.

Maalittamista työssään kohdanneista sosiaalialan ammattilaisista 42 prosenttia oli pyrkinyt puuttumaan maalittamiseen selvittämällä asiaa itse. 27 prosenttia kertoi ilmoittaneensa maalittamisesta työnantajalle, joka oli myös puuttunut siihen. 44 prosentissa tapauksista työnantaja ei kuitenkaan ollut puuttunut maalittamiseen, vaikka se oli tullut työnantajan tietoon.

”Koen työssäni jatkuvaa häirintää, mustamaalaamista ja puuttumista. Pyynnöistä ja ilmoituksista huolimatta tilanteisiin ei ole työnantajan toimesta puututtu”, kuvaa eräs vastaaja.

Sosiaalialan tehtävä on auttaa kansalaisia ja heikoimmassa asemassa olevia. Tällä hetkellä maalittaminen on kasvava ongelma ja työntekijöiden oikeudet tehdä työtään ilman pelkoa on turvattava. Maalittaminen ei saa uhata tärkeän tehtävän toteuttamista.

Järjestelmällinen häirintä ja maalittaminen loukkaavat perustavanlaatuisesti ihmis- ja perusoikeuksia. Suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa on jo jonkin aikaa vaadittu tehokkaampia toimenpiteitä maalittamiseen puuttumiseksi. Tekojen aika on nyt.

Talentia tukee Akavan esitystä, jonka mukaan Suomessa on toteutettava rikoslain muutos, jolla kootaan rikoslain maalittamiseen liittyvät teonkuvaukset yhteen ja tehdään maalittamisen kriminalisointia koskeva säännös. Lisäksi viranomaistoiminta on turvattava erikseen. Työturvallisuuden ja työsuojelun turvaaminen edellyttää myös selkeitä toimenpiteitä.

”Työnantaja tulisi velvoittaa rikosilmoituksen tekemiseen esimerkiksi maalittamisesta ja tappouhkauksista. Nyt työntekijän tulisi tehdä rikosilmoitus ja samalla jatkaa työskentelyä henkilöiden kanssa, joista on tehnyt rikosilmoituksen. Tämä tekee sekä työskentelystä että rikosilmoituksen tekemisestä ongelmallista”, sanoo eräs vastaajista.

Maalittamiseksi määritellään järjestelmällinen toiminta, jolla pyritään vaientamaan ihmisiä tai vaikuttamaan heidän toimintaansa esimerkiksi uhkailemalla tai levittämällä heidän yksityisluontoisia tietojaan netissä.

Jenni Karsio

puheenjohtaja

Talentia ry