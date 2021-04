Sininauhasäätiön ylläpitämä entisille asunnottomille ihmisille tarkoitettu Niittykoti on jälleen viime aikoina ollut ikävien otsikoiden kohteena. Ongelmia Niittykodin ympäristössä on ollut, sitä ei voi kiistää.

Ikävä kyllä näyttää kuitenkin siltä, että monia Hepokullassa ja sen lähialueella tapahtuneita väärinkäytöksiä ja rikoksia on käytetty Niittykodin asukkaiden leimaamiseen silloinkin, kun heillä ei ole näihin tekoihin osuutta. Uskoisin, että Turussa on ennen Niittykodin avaamistakin varastettu polkupyöriä ja käytetty päihteitä.

Ympäristössä tapahtuneet häiriöt ovat kuitenkin vähäisiä verrattuna siihen tosiasiaan, että Turun asunnottomuustilanne on ARA:n tekemän selvityksen mukaan toiseksi huonoin Suomessa heti Helsingin jälkeen kaupungin asukaslukuun suhteutettuna. Helsingissä asunnottomia on väkilukuun suhteutettuna 0,24 prosenttia ja Turussa 0,2 prosenttia.

Vertailun vuoksi esimerkiksi Tampereella on asunnottomia 0,12 prosenttia, Espoossa 0,15 prosenttia ja Vantaalla 0,09 prosenttia.

Olisi tärkeää, että eri tahot havahtuisivat asunnottomuusongelmaan, koska se on myös yhteiskunnallisesti merkittävä ongelma.

Turku on kaupunkina sitoutunut hallituksen asunnottomuudenpoistamisohjelmaan, jonka mukaan asunnottomuuden tulisi olla täysin poistunut vuoteen 2027 mennessä.

Asunnottomuuden poistaminen on velvoittavaa myös Suomen perustuslain mukaan. Perustuslain 19 §:n 4 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

Niittykodin asukkaiden keskuudessa on nähty paljon myönteistä kehitystä ja jotkut asukkaista ovat kyenneet muuttamaan pois esimerkiksi omaan asuntoon.

Niittykodin kerrottujen ympäristöhaittojen sijaan olisi siten oleellisempaa keskittyä siihen, miksi Turun tilanne asunnottomuuden osalta on niin huono, mitä siellä on taustalla, miten sitä voitaisiin ehkäistä ja ennen muuta, kuinka asunnottomuus aiotaan tai voidaan ratkaista Turun alueella?

Tosiasia on ja kokemus sen osoittaa, että asunnottomuuden poistamiseksi tarvitaan oikeanlaisia asumismuotoja, joihin tarjotaan vahvasti arjen- ja elämänhallinnan tukea.

Tarvitaan asumispalveluyksiköitä kuten Niittykoti, mutta myös yksittäisiä asuntoja ihmisille, jotka ovat kuntoutuneet itsenäisempään asumiseen.

Niittykoti on 40 entisen asunnottoman koti, ja asukkaat ovat edelleen erittäin haavoittuvassa asemassa. Monella heistä on päihde- ja mielenterveysongelmia.

Asunnottomuus on Turussa vähentynyt Niittykodin toiminnan seurauksesta. Silti tilanne Turussa on edelleenkin huono. Vaikka vuonna 2020 Turussa oli 49 asunnotonta vähemmän kuin vuonna 2019, Turussa on edelleenkin 384 ihmistä vailla kotia.

Kimmo Karvonen

toimitusjohtaja

Sininauhasäätiö