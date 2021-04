Maarian Jäkärlässä asuva Timo Nurmio kirjoitti (TS 10.4.) osuvasti eräänlaisena hätähuutona alueemme terveyspisteen säilyttämisen puolesta. Artikkelissaan kirjoittaja hyvin perusteli, miten paljon haittaa terveysasematoiminnan loppuminen aiheuttaisi täällä asuville liki 5 000 henkilölle.

Toimipiste on ollut suljettuna jo 2.2. 2021 alkaen. Tämä on luonnollisesti aiheuttanut hyvin paljon haittaa alueemme asukkaille, jotka olisivat tarvinneet terveyspisteen palveluja entiseen malliin. Nyt palvelut on siirretty keskustaan Käsityöläiskadulle, mikä jo ennestään on hyvin ahdas paikka monessakin mielessä.

Jäkärlän terveysaseman sulkemisen perusteeksi on annettu sisäilmaongelmat. Kuka ja ketkä ovat päätöksen takana, ei meille asukkaille ole annettu minkäänlaista tietoa.

Jos entisissä tiloissa on työntekijöitä haittaavia home- tms. vastaavia ongelmia, joita ei voida kohtuullisin korvauksin hoitaa, löytyy helpottava tilanne Jäkärlän ns. kauppakeskuksesta. Suuri rakennuskompleksi on usean vuoden ajan ollut noin 80 prosentin käyttöasteella.

Nyt tietämäni mukaan koko rakennuskompleksin on ostanut eräs yksityinen sijoittaja, joka on luvannut järjestää siihen terveyspisteeseen tarvittavat tilat pienin muutoksin. Näin pienellä työllä ja vaivalla olisi Maarian terveysaseman toiminta turvattu ja alueen asukkaat saisivat samat terveyspalvelut entiseen malliin.

Nyt jos yrität saada aikaa lääkärille puhelimitse niin sinulle ystävällisesti vastataan, ettei se valitettavasti onnistu heti, sillä jonossa on tällä hetkellä 1 300 soittajaa. Jos lähdet omalla kulkuvälineellä, tuhrautuu parkkipaikan etsimiseen ja normaali jonottamiseen muutama tunti. Kun vihdoin onnistut saamaan ajan joskus parin viikon kuluttua, on edessäsi lähes samanlainen rumba.

Alueen kirjasto lopetettiin, koulujen opetusta siirrettiin muualle, neuvolapalvelut siirrettiin pois, joka myös oli todella huono asia ja nyt jo toisen kerran halutaan lopettaa Maarian terveyspalvelupiste.

Tässä joutuu vaan ihmettelemään ja kysymään, miksi Jäkärlästä halutaan viedä asukkaiden jokapäiväiset normaaliin arkiseen elämään liittyvät palvelut? Aivan kuin meistä haluttaisiin tehdä kakkosluokan kansalaisia.

Aarre Kupila

seniorikansalainen Jäkärlästä