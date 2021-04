Turkuun tarvitaan pormestarisopimus, jossa määritellään selkeästi askelmerkit tulevaisuuteen ja millä keinoilla edistetään luottamusta parantavaa yhteistyötä.

Asioihin keskittymisen lisäksi on sovittava pormestareille selkeä työn- ja vastuunjako. Pormestari vastaa yleishallinnon ja apulaispormestarit oman toimialansa osalta pormestarisopimuksen linjan toteuttamisesta yhteistyössä valtuustoryhmien kanssa.

Hyvä lähtökohta on, että pormestari ja apulaispormestarit jakautuvat sopimusryhmien kesken niin, että suurimmalle tulee pormestari ja seuraaville kolmelle tulee kullekin apulaispormestari. Lisäarvoa saadaan, jos pormestareilla on toisiaan täydentävä kokemus. Onko kaikki tämä mahdollista?

Se on mahdollista, jos voimasuhteet tasaantuvat niin, että missään tilanteessa kukaan ei pysty junailemaan asioita nykymalliin. Jos kokoomus on edelleen suurin, pelkään, että sille sopii myös väljä korulausesopimus, jota he voivat tulkita mielensä mukaisesti.

Silloin nykymeno jatkuu. Ero on vain siinä, että kustannukset nousevat, kun kaupunginhallituksen johtoon tulee neljä kokopäivätoimista pormestaria. Kokoomuksella on edelleen keskeiset viranhaltijat ja kokopäivätoiminen kaupunginhallituksen puheenjohtaja, joka johtaa ryhmäpuheenjohtajatoimikuntaa, jossa käsitellään suuret linjat.

Muutos parempaan edellyttää avoimuutta ja voimasuhteita, jossa kellään ei ole mahdollisuutta nykymenoon, vaan on pakko etsiä ratkaisuja asiapohjalta yhdessä neuvotellen.

Niissä tilanteissa ei neuvotella. Tilaisuudet ovat lähinnä kuulemistilaisuuksia, joissa otetaan kantaa kokoomuslaisen virkamiehen ehdottamiin ratkaisuihin. Sen jälkeen puheenjohtaja varmistaa parhaaksi katsomallaan keinolla tuen ratkaisulle, joka sopii heille. Yksi keinoista on ollut korulausekirjaukset. Niiden täytäntöönpano on ollut kokoomuslaisen virkamiehen tulkinnan mukaista tai jäänyt unholaan.

Muutos parempaan edellyttää avoimuutta ja voimasuhteita, jossa kellään ei ole mahdollisuutta nykymenoon, vaan on pakko etsiä ratkaisuja asiapohjalta yhdessä neuvotellen. Tämä on välttämätöntä siksi, että erot puolueiden välillä löytyvät vasta kun alamme keskustella tavoitteiden sijaan keinoista, joilla ne toteutetaan. Näin toimien löytyvät samaan hiileen puhaltavat sopimuskumppanit ja syntyy sopimus, joka edistää turkulaisten hyvinvointia.

Jarmo Laivoranta

(kesk)