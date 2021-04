Lukio tunnetaan yleissivistävänä kouluna, mutta onko se todella sitä?

Lukiouudistuksen seurauksena suuri osa ylioppilaista hakee jatkokoulutukseen ylioppilastodistuksella. Uudistus on tehty, jotta useampi opiskelija jatkaisi lukiosta suoraan korkeakouluun. Nykyisessä todistusvalinnassa kirjoitettavista aineista saa eri määrän pisteitä niin, että eniten pisteitä saa paljon pakollisia lukion kursseja sisältävistä aineista.

Lukiota mainostetaan kouluna, jossa voi lukea monipuolisesti itseä kiinnostavia aineita. Uudistuksen takia kirjoitettaviin aineisiin aletaan yleensä keskittymään jo lukion ensimmäisenä vuotena, mikä käytännössä tarkoittaa, että oppilailla pitää olla ala ja aineet valittuina lähes heti yläkoulusta pääsyn jälkeen.

Olen kuullut monelta lukiota käyvältä, ettei heillä ole todellakaan aikaa valita heitä itseään kiinnostavia kursseja. He lukevat paljon niitä aineita, joista saa eniten pisteitä korkeakouluvalinnoissa ja muista aineista he tekevät vain pakolliset kurssit. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi haettaessa korkeakouluun opiskelemaan hoitotiedettä terveystiedon kirjoittamisesta saa mitättömän määrän pisteitä verrattuna pitkän matematiikan kirjoittamiseen, koska terveystiedosta on vähemmän pakollisia kursseja lukiossa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Asia on ollut myös laajasti esillä mediassa.

Koskakorkeakouluihin pääsee vain erittäin hyvällä ylioppilastodistuksella, useat opiskelijat joutuvat silti menemään pääsykokeisiin. Kirjoitusten ja pääsykokeiden välille jää vain vähän aikaa, jolloin lukeminen pääsykokeisiin on haastavaa. Asiaa ei myöskään helpota se, jos on kirjoituksia varten lukenut aivan eri aineita.

Olen kuullut monelta lukiota käyvältä, ettei heillä ole todellakaan aikaa valita heitä itseään kiinnostavia kursseja.

Koska pääsykokeilla otetaan korkeakouluihin joillain aloilla vain vähän opiskelijoita, pitää sisään päästäkseen pääsykokeista saada erittäin hyvä tulos. Tämän takia osa opiskelijoista joutuu haluamattaan pitämään välivuoden lukion ja korkeakoulun välillä.

Ratkaisuna ongelmaan voisi olla todistusvalinnalla jatkokoulutuksiin pääsevien oppilaiden vähentäminen. Esimerkiksi nykyään joillekin aloille saattaa päästä yli 50 prosenttia opiskelijoista todistusvalinnalla, mutta jos tämä luku olisi vaikka 30 prosenttia, yhä useampi pystyisi lukemaan monipuolisemmin itseä kiinnostavia aineita lukiossa.

Toisena ratkaisuna voisi olla aineiden pistemäärien painottaminen eri tavalla eri aloilla. Esimerkiksi jos hakee yliopistoon opiskelemaan englantia, saisi kirjoituksissa eniten pisteitä englannin kirjoittamisesta, vaikka siitä onkin vähemmän pakollisia kursseja kuin vaikka matematiikasta.

Itse koen lukion mahdollisuutena nuorille sivistää itseään ja opiskella monipuolisesti mielenkiintoisia aineita.

Mielestäni uudistus tekee tästä vaikeampaa ja näin ollen vähentää lukion yleissivistävää tehtävää.

Neea Klemola

14 v.