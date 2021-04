Ikäpoikkeus- ja ajo-opetusluvat ovat viime vuosina lisääntyneet huimasti. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä useammat nuoret harjoittelevat ajamaan liikenteessä, kolmio autonsa takana.

Osa samassa liikennevirrassa ajavista aikuisista ei kunnioita lainkaan nuoria, joille liikenteessä mukana ajaminen on uutta ja ihmeellistä. Jännitystä ei helpota lainkaan, että muut liikenteessä ajavat käyttäytyvät jokseenkin häiritsevästi.

Kanssa-autoilijat ajavat esimerkiksi aivan kiinni puskurissa, noudattamatta turvavälejä. Näistä tilanteista voi syntyä pieniä ja suurempiakin onnettomuuksia. Lisäksi liikennevaloissa ei välttämättä anneta aikaa liikkeelle lähtöön, vaan voidaan esimerkiksi alkaa tööttäilemään piittaamatta, että kuljettajana on nuori henkilö, joka on vasta harjoittelemassa ajamista.

Liikenteessä ei tulisi provosoitua, eikä keskittymisen pitäisi herpaantua mistään häiriötekijästä. Ajoharjoittelutilanne on täysin yksilöllinen jokaiselle nuorelle ja epäasiallinen liikennekäyttäytyminen vaikuttaa jokaiseen eri tavalla.

Mielestäni jokaista kanssakulkijaa pitää kunnioittaa liikenteessä, on heillä kolmio tai ei, sekä huomioida mahdolliset riskit. Aina pitäisi muistaa ottaa huomioon, että kaikilla on turvallista ja jokainen on itseään varten tien päällä.

Julia Huuhka

opetusluvalla ajava nuori