Pandemia on koetellut niin terveyttämme, talouttamme kuin tapaamme elää ja työskennellä. Kriisi tarjoaa kuitenkin myös poikkeuksellisen tilaisuuden, kun alamme siirtyä kohti elpymistä.

Parempi jälleenrakentaminen on mahdollista – mutta sen on oltava vihreämpää.

Tähän Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla pyritään. Haluamme saavuttaa ilmastoneutraaliuden, kääntää biologisen monimuotoisuuden vähenemissuuntauksen ja rakentaa puhdasta taloutta – investoimalla vihreisiin työpaikkoihin, vihreään innovointiin ja vihreään kasvuun.

Vuosittain tarvitaan arviolta 350 miljardin euron lisäinvestoinnit, jotta voimme saavuttaa vuoden 2030 ilmastotavoitteemme ja edistyä vuoteen 2050 ulottuvassa tavoitteessamme tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa.

Julkisilla varoilla päästään jo pitkälle, mutta myös yksityisillä investoinneilla on keskeinen osa tavoitteemme saavuttamisessa. Yksityiset investoinnit edistävät sellaisten uusien teknologioiden, tuotteiden ja palvelujen kehittämistä, jotka vähentävät ympäristöhaittoja ja lieventävät ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Onneksi eurooppalaiset sijoittajat ovat kiinnostuneita vihreistä arvoista. He valitsevat vihreämpiä osakkeita ja joukkovelkakirjoja, he haluavat avoimuutta vihreään raportointiin ja he haluavat edistää vihreitä tavoitteitamme.

Tämä antaa vahvistusta Euroopan komission kestävän rahoituksen ohjelmalle. Olemme toteuttaneet merkittäviä toimia sellaisen ekosysteemin rakentamiseksi, jossa rahoitusala voi tarjota rahoitusta vihreämpään jälleenrakentamiseen. Rakennamme parhaillaan välineitä, joilla lisätään avoimuutta ja autetaan sijoittajia löytämään kestäviä investointimahdollisuuksia.

Viime vuonna hyväksyttiin EU:n luokitusjärjestelmäasetus, jonka tarkoituksena on luoda yhteinen kieli sijoittajille, jotka haluavat käyttää varojaan merkittävien myönteisten ilmasto- ja ympäristövaikutusten aikaansaamiseksi.

Komissio hyväksyi tällä viikolla kriteerit sellaisen taloudellisen toiminnan määrittelemiseksi, jolla merkittävästi edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista koskevia tavoitteitamme, kuten luokitusjärjestelmäasetuksessa säädetään. Kriteerien avulla yritykset ja sijoittajat voivat tunnistaa, mikä on vihreää toimintaa. Kriteerejä kehitetään vähitellen, kun taloutemme muuttuu ilmastoystävällisemmäksi.

Olemme myös lisäämässä kestävän rahoituksen avoimuutta, kun kehitämme yritysten ja rahoituslaitosten kestävyysraportointia.

Yritysten kestävyysraportointia koskevassa direktiivissä, jonka komissio hyväksyi luokitusjärjestelmän kriteerien ohella, päivitetään sitä, miten suuryritykset ja pörssiyhtiöt raportoivat kestävyyden hyväksi toteuttamistaan toimista. Tämä koskee raportointia niin niiden ympäristövaikutuksista, työntekijöiden kohtelusta kuin ihmisoikeuksien kunnioittamisestakin. Nämä toimet ovat tärkeitä sijoittajille, kansalaisille ja koko yhteiskunnalle.

Haluamme tehdä EU:sta maailman johtavan vihreän talouden, jossa on vihreitä työpaikkoja ja vihreitä investointeja. Haluamme myös auttaa koko maailmaa muuttumaan vihreämmäksi.

Kestävän rahoituksen maailmanlaajuisia standardeja olisi yhdenmukaistettava, jotta sijoittajat ja yritykset tietäisivät, mikä on ympäristöystävällistä – riippumatta siitä, millä markkinoilla ne toimivat.

EU on etujoukoissa pyrkinyt edistämään kestävyyttä. Toimimme toisena puheenjohtajana kestävän rahoituksen kansainvälisellä foorumilla, jolla poliittiset päättäjät keskustelevat parhaista tavoista saada yksityistä rahoitusta vihreisiin tavoitteisiin. Foorumin jäsenet edustavat yli puolta maailman päästöistä, väestöstä ja bkt:stä. Olemme myös sitoutuneet kansainväliseen yhteistyöhön G20- ja G7-ryhmissä.

Pandemian jälkeinen jälleenrakennus vaatii suunnattoman määrän työtä ja investointeja, mutta onnistumme siinä, jos tartumme tilaisuuteen hoitaa jälleenrakennus ympäristöystävällisemmin. Komissio on tällä viikolla pannut alulle tähän liittyviä keskeisiä toimia.

Toimet ovat kiireellisempiä kuin koskaan ennen. Ilmastonmuutos on jo todellisuutta, ja sen vaikutukset vain pahenevat, ellemme toimi nyt.

Ratkaisut eivät tule vain yrityksiltä, rahoituslaitoksilta, kansalaisjärjestöiltä tai päätöksentekijöiltä. Ne tulevat meiltä kaikilta niin EU:ssa kuin maailmanlaajuisestikin, kun pyrimme yhdessä vihreämpään tulevaisuuteen ja investoimme siihen.

Valdis Dombrovskis

Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja

Mairead McGuinness

rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava komissaari