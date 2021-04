Kun on ongelma, se pitää ottaa puheeksi. Asiat selviävät puhumalla, eivät uhkailemalla eikä pyssyllä. Puheeksiotto-termiä käytetään useimmiten päihteidenkäytön yhteydessä.

Yksinäisyys on ahdistava ja lamaannuttava tunne siitä, ettei ole ketään, jonka kanssa jakaa ajatuksiaan. Yksin oleminen on joskus mukavaa, kun tekee mieli olla hiljaa omien ajatustensa kanssa. Yksinäisyys voi olla satuttavaa – erityisesti silloin, kun tunne ulkopuolisuudesta ja kuulumattomuudesta jatkuu päivästä, tilanteesta ja tilasta toiseen.

Yksinäisyyttä ei voi poistaa kokonaan, mutta pienetkin teot voivat auttaa kohtaamaan ja kestämään yksinoloa.

Otan nyt puheeksi yksinäisyyden torjunnan. Nykyinen vuosi on ollut kova koettelemus yksinäiselle, joka on pysynyt neljän seinän sisällä. Tämä on totuus, josta nyt monet puhuvat. Eli paljon on ollut puhetta, mutta onko tekoja?

Mitä voimme tehdä?

Me kaikki voimme auttaa. Ensimmäinen askel on toimiva puhelin. Monella järjestöllä on ystävätoimintaa yksinäisyyden vähentämiseen tai poistoon. Voimme toimia esimerkiksi puhelinystävänä, tukiystävänä tai kuntoilukummina. Olen itse mukana vapaaehtoisena tällaisessa toiminnassa.

Sinä voit soittaa yksinäiselle ikäihmiselle. Sinä voit ulkoilla yksinäisen ihmisen kanssa turvavälit huomioiden. Voit käydä erilaisissa tapahtumissa, huomioiden kaikki terveysturvalliset asiat.

Joku odottaa soittoasi. Miksi et aloittaisi heti?

Rauni Niinimäki