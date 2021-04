Elinkeinoelämän keskusliitto sanoutui jo vuonna 2015 irti valtakunnallisista työmarkkinaratkaisuista. Metsäteollisuus ry päätti 1.10.2020 irtautua alakohtaisista valtakunnallisista sopimuksista, koska paikallinen sopiminen ei ole edistynyt riittävän nopeasti varsinkaan pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta.

Teknologiateollisuus päätyi omalta osaltaan samaan ratkaisuun viime maaliskuussa. Ratkaisulla pyritään edistämään yrityksissä tapahtuvaa paikallista sopimista ja valtakunnallinen sopiminen siirtyy uudelle Teknologiateollisuuden työnantajat -nimiselle yhdistykselle.

Paikallisen sopimisen laajentamisesta on puhuttu ja neuvoteltu vuosikymmeniä, mutta ammattijärjestöt eivät ole halunneet nähdä siitä saatavia hyötyjä. Toki nykyisten sopimusten puitteissa on voitu monilla aloilla sopia asioista paikallisesti, mutta ei työnantajien näkemyksen mukaan riittävästi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kansainvälisillä työmarkkinoilla suoraan tai välillisesti toimivat yritykset havaitsevat joka päivä kilpailun ja vaatimusten kovenemisen, johon on sopeuduttava ja vastattava. Tästä seuraa suoraan, että meidän on voitava sopeuttaa omat työehtomme ja sopimuksemme näiden vaatimusten puitteisiin.

Työnantajapuolen keskusjärjestöjen tekemät ratkaisut asettavat vasta puitteita tulevien työehtojen sopimisille. Tilanne työmarkkinoilla on edelleen poikkeuksellinen eikä pandemian päättymiselle voi olla aikataulua. Toistaiseksi voidaan vain arvailla, mitkä muodot laajennettu paikallinen sopiminen käytännössä saa.

Joka tapauksessa kyseessä on suuri muutos, jonka toteuttaminen muuttaa työmarkkinoiden toimintaa nykyaikaisempaan ja tehokkaampaan suuntaan. Tästä huolimatta ryhmä ammattiliittojen pomoja kiirehti vaatimaan työnantajilta aitoa halua työehtojen sopimisessa henkilöstön kanssa ja muutoksia nykyisiin käytäntöihin (TS 14.2.). Sopimisessa on tietysti aina kaksi osapuolta, joten sama vaatimus on kohdistettava tasapuolisuuden nimissä myös palkansaajille.

Vastapuolta ei saa edes ajatuksissa demonisoida, vaan vanhat, mahdollisesti poliittisesti värittyneet epäluulot on unohdettava molemmin puolin.

Kulunut koronavuosi on osaltaan heikentänyt maamme työllisyysastetta. Työllisyys oli kohonnut 73 prosenttiin viime vuoden tammikuussa, mutta pudonnut vuoden lopussa 70,7 prosenttiin.

Kehitys pitää saada viipymättä kääntymään, sillä se on ainoa keino julkisen sektorin velkaantumisen hallintaan. Vientimme ja tuonnin kanssa kilpailevan tuotantomme kilpailukyvyn ratkaisevaa merkitystä ei voida ylikorostaa.

Kansainvälinen kilpailu kohdistuu kipeimmin siihen, mihin maahan uudet työpaikat sijoittuvat ja missä maassa entiset säilyvät. Arkijärjellä ajatellen ammattiliittojen intressin kilpailukyvyn parantamiseen ja edelleen työllisyyskehitykseen olisi oltava vähintään yhtä voimakas kuin työnantajien. Valmius nähdä riittävän ajoissa toimintaympäristön muutokset ja kyky sopeuttaa oma toiminta uusiin vaatimuksiin on yrityselämän kohtalon kysymys.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Paikallinen sopiminen tuo onnistuessaan henkilöstön lähemmäksi yritysten markkinoilla kohtaamia haasteita ja lisää mahdollisuuksia yhteistyöhön suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa. Tiedossa toki on, että pienissä yrityksissä tämä on ollut perinteisesti arkipäivää ja tuottanut pysyviä tuloksia.

Paikallinen sopiminen johtaa ajan mittaan parhaimmillaan johdon ja henkilöstön yhteistoiminnan paranemiseen ja toiminnan tulosten pysyvään kasvuun. Toiminnan pitää perustua keskinäiseen luottamukseen, joka hankitaan toteuttamalla yhdessä sovittuja ratkaisuja käytännön liiketoimissa.

Vastapuolta ei saa edes ajatuksissa demonisoida, vaan vanhat, mahdollisesti poliittisesti värittyneet epäluulot on unohdettava molemmin puolin. Ei se niksi ole tämän kummempi!

Paavo Salonen

Turku