Koronaepidemia on ollut läsnä yhteiskunnassamme yli vuoden. Koronatauti ei ole ollut missään vaiheessa vaaraksi lapsille tai nuorille, mutta koronaepidemian hoidolla uhkaa olla vakavia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin. Nyt tulisi kiireesti pohtia, miten heihin kohdistuneita vaikutuksia aletaan pikimmiten korjata.

Viime keväänä suurin osa lapsista ei päässyt varhaiskasvatukseen ja hyvin harva pysyi lähiopetuksen piirissä. Toisen asteen opiskelijoiden etäopetus on jatkunut laajamittaisesti koko vuoden esimerkiksi Turussa ja Helsingissä.

Lisäksi neuvolapalveluita ja kouluterveydenhuoltoa heikennettiin epidemian pyörteissä huomattavasti, jotta tartunnanjäljityksiin saatiin lisäresursseja. Nuorten harrastustoiminta on ollut myös katkolla pitkään.

Koronaepidemian hoidosta suhteettoman suuren vastuun ovat kantaneet lapset ja nuoret – monella eri sektorilla.

Koska hallitus on voimakkaasti elvyttänyt, tukenut yrityksiä ja kuntia, on valtio velkaantunut kuluneen vuoden aikana ennätyksellisesti. On alkanut kuulua vaatimuksia, että leikkauslistojen valmistelun pitäisi alkaa, jotta velkaantuminen saadaan taitettua.

Olisi katastrofaalista, jos seuraavaksi päätettäisiin taloutta tervehdyttää leikkaamalla lasten, nuorten ja perheiden palveluista tai mistään kohdasta koulutusketjuamme. Koronakriisiä ei saa maksattaa lapsilla ja nuorilla, ei kerran eikä varsinkaan kahta kertaa.

Hallituksen tulevassa kehysriihessä tulee varmistaa, että lapsiin ja nuoriin kohdistettuja palvelujen heikennyksiä paikataan laajamittaisesti. Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja osaamisvelka on kurottava umpeen. On panostettava niin neuvola- kuin kouluterveydenhuoltoon, mielenterveyspalveluihin ja oppilashuoltoon. Lisäksi perusopetuksen koronatukirahoitusta tulee jatkaa ainakin vuodella lisäresurssien saamiseksi kouluihin.

Toiselle asteelle tarvitaan kohdennettua tukea sinne – kuten Turkuun – missä opiskelijat ovat joutuneet sinnittelemään etäopetuksessa käytännössä koko vuoden. Nuoret tarvitsevat tulevana syksynä sellaisia tukimuotoja, joilla he saavat osaamisessa kiinni lähiopetuksessa olleet ikätoverinsa.

Myös tulevat kuntapäättäjät ovat paljon vartijoina. Kuntataloutta ei pidä paikata tekemällä leikkauksia siitä, millä tulevaisuutta rakennetaan. Lasten ja nuorten palvelujen sekä opetuksen on oltava tulevat vuodet suojassa leikkauksilta, mikäli haluamme varmistaa, ettei koronakriisistä jää yhteiskuntaamme pysyviä vaurioita.

Suomi ja Turku selviää kriisistä parhaiten varmistamalla, että sen negatiiviset vaikutukset jäävät mahdollisimman lyhytaikaisiksi. Lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä osaamiseen panostaminen ovat tukevin perusta maamme ja kotikaupunkimme tulevalle menestykselle.

Mari-Elina Koivusalo

Turun kaupunginvaltuutettu (sd)

kasvatus- ja opetuslautakunnan vpj.