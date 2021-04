Korona on vaikuttanut maailman tilaan kriittisesti, minkä mukana on tullut monia rajoituksia. Rajoitukset vievät monia työpaikkoja ja ovat ongelmallisia opiskelemisen kannalta.

Kouluja on suljettu ja opiskelijat ovat siirtyneet etäopetukseen ja sen kautta myös porrastettuun opiskeluun. Etäopiskelu on ollut vaihtelevaa jo maaliskuusta 2020 asti.

Kirjoittaessani tätä mielipidettä opiskelua on porrastettu toisen asteen opiskelijoille.

Etäkoulun aikana opiskelijat oppivat ottamaan vastuuta enemmän opinnoistaan. Osa opiskelijoista pitää etäopiskelusta enemmän. Etäopiskelussa opiskelu on paljon itsenäisempää kuin koululla, vaikka opettajat pitävät tunnit netin välityksellä.

Oppilaat, joiden koulumatka on huomattavan pitkä, ovat pitäneet etäkoulusta enemmän. Koulumatkaan ei mene aikaa ja oppilaat saavat levättyä enemmän.

Etäkoulu on myös auttanut oppilaita kommunikoimaan paremmin keskenään. Aikaa on enemmän tehdä tehtäviä. Opettajat ovat myös joustavampia tehtävien palautusten suhteen.

Etäopiskelussa oppilaat oppivat myös keskittymään paremmin ja läsnäolo vaatii enemmän kuin lähiopetuksessa. Oppilaiden pidemmät päivät ovat myös helpompia etäopiskelussa, koska koulussa ruoka on tiettyyn aikaan, jolloin loppupäivä on helposti levottomampi ja opetukseen on hankalampi keskittyä. Kotona opiskelija voi tauon aikana hakea pienen välipalan, jolloin on myös helpompi keskittyä.

Etäopiskelu ei kuitenkaan ole kaikille paras vaihtoehto. Ihmisen päivärutiini muuttuu, ja myös siihen kestää tottua. Tauot jäävät helposti pitämättä esimerkiksi keskeneräisen tehtävän takia.

Jotkut opiskelijoista tarvitsevat enemmän tukea opiskeluihin ja opettajien huomiota on välillä vaikea saada tai asian ymmärtäminen on hankalampaa ilman erillistä konkreettista esimerkkiä.

Netti on olennainen osa etäopiskelua, mutta on opiskelijoita, joiden tietokone on hitaampi tai netti pätkii kokousten aikana. Tehtävät ei välttämättä lataudu tai palautusten kanssa on ongelmia, joihin ei saada ratkaisua avun puutteen takia.

Keskittyminen herpaantuu helpommin asioihin, joita pitäisi tehdä päivän aikana. Koulussa tietty työympäristö auttaa tehtävien tekemisessä. Etäopiskelussa opiskelijat helposti ajattelevat, että koulutehtävän voi siirtää ja tehdä vapaa-ajalla, mutta tehtävät jäävät tekemättä ja se vaikuttaa arviointiin.

Osa opiskelijoista varmasti tekee koulutehtäviä huoneessaan tai sängyllä, jolloin on myös suurempi riski nukahtaa kesken kokouksen ja tehtävien tekemisen.

Työssäoppiminen on suuri osa opiskelua.

Monella opiskelijalla on vaikeuksia saada työssäoppimispaikka rajoitusten takia, minkä seurauksena opiskelut viivästyvät. Koulu ei voi vaikuttaa rajoituksiin, jolloin iskee ongelma, että miten koulu hoitaa opiskelijoille työssäoppimispaikan.

Etäopiskelusta löytyy paljon positiivista ja negatiivista. Oppilaan oma asenne opiskeluiden suhteen vaikuttaa myös paljon.

Hybridimalli on hyvä kompromissi, jos opiskelijoilla on ollut vaikeuksia tehtävien tekemisessä. Lähiopetuksessa opiskelijalla on mahdollisuus saada helpommin apua tehtäviin, jotka ovat askarruttaneet etäopiskelussa. Etäopiskelussa opiskelijalla on hyvä aika harjoittaa itsenäistä opiskelua sekä saada oma rauha, jota moni opiskelijoista varmasti tarvitsee.

Tara Rinne

opiskeija