Julkisuudessa esillä olleet suojelukoirien koulutusta koskeneet videot tuovat esiin koirien selvästi lainvastaisen ja törkeän kohtelun, jopa kiduttamisen.

Eläinten kaltoinkohtelua koskevissa tilanteissa tulee erottaa toisistaan eläinsuojeluviranomaisten toiminta eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja poliisin toiminta esitutkinnan suorittamiseksi.

Kun epäily eläimen kaltoinkohtelusta on syntynyt, eläinsuojeluviranomaisen on varmistettava, että lainsäädäntöä noudatetaan, tarvittaessa hallintopakkokeinoja käyttäen.

Eläinsuojelulaissa eläinsuojeluviranomaisille on säädetty laajat valtuudet toimia eläinten hyväksi. Hallintolain nojalla viranomaisen on selvitettävä vireille tullut asia viivytyksettä, tarvittaessa asiantuntijoita käyttäen.

Poliisin on puolestaan toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muuten on syytä epäillä, että eläin on joutunut rikoksen kohteeksi. Asiassa aloitettu esitutkinta ei estä eläinsuojelutarkastuksen toimittamista, jos esitutkinnan aikana on syytä epäillä eläinsuojelusäännösten rikkomista. Samaa eläinsuojeluasiaa voidaan siten käsitellä yhtä aikaa sekä valvonta- että esitutkintaviranomaisen toimesta.

Eläinsuojelulain mukaan eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Myös tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. Eläinsuojelulaki kieltää eläinten kohtuuttoman ankaran kouluttamisen ja liian kovakouraisen käsittelyn yksiselitteisesti.

Eläinsuojeluasetuksessa puolestaan kielletään eläimen kouluttaminen siten, että vahingoitetaan eläimen terveyttä tai hyvinvointia.

Monet eläinsuojelusäännökset edellyttävät harkintavallan käyttöä, jota viranomaisen on käytettävä eläimen edun mukaisesti suojellakseen eläintä parhaalla mahdollisella tavalla.

Jos eläintä kohdellaan tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta pahoinpitelemällä tarpeetonta kärsimystä, kipua ja tuskaa aiheuttaen, kyse on eläinsuojelurikoksesta. Mikäli rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla ja rikos on myös kokonaisuudessaan arvostellen törkeä, kyse on törkeästä eläinsuojelurikoksesta.

Esimerkiksi päähän potkimista pidetään yleisesti raakana tekona ja jos teko kohdistuu puolustuskyvyttömään, tekoa pidetään julmana. Eläimen erityisen raakana tai julmana kohteluna mainitaan törkeän eläinsuojelurikoksen lainvalmisteluaineistossa esimerkiksi eläimen toistuva kiduttaminen tai suuren kärsimyksen aiheuttaminen.

Suojelukoirien kouluttamisen yhteydessä nähty lyöminen, potkiminen, kuristaminen, retuuttaminen ja sähköpannan käyttäminen on mitä ilmeisimmin erityisen julmaa ja suurta kärsimystä aiheuttavaa.

Niin viranomaisen kuin myös eläinsuojelulainsäädäntöä rikkovan on ymmärrettävä, että eläinsuojeluvalvonta kohdistuu eläimeen ja eläimen hyvinvoinnin varmistamiseen. Sen sijaan mahdolliset rikosoikeudelliset toimenpiteet kohdistuvat ihmiseen.

Tarja Koskela

OTT, rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

Birgitta Wahlberg

VTT, julkisoikeuden yliopisto-opettaja, Åbo Akademi