Puute veneiden vesillelaskuun ja nostoon tarkoitetuista luiskoista on häpeällisen suuri Turussa ja koko saariston alueella. Me ja useampi tuttava harrastamme aktiivisesti veneilyä, erilaisilla kulkuvälineillä: on suurempaa moottorivenettä, pienempää lasikuituvenettä ja kevyesti mukana kulkevia kanootteja. Mutta mistä ne laskisimme vesille, kun mieli halajaa muualle kuin vakiintuneeseen lähtöpaikkaan veneilemään?

Edes noita vakiintuneita luiskapaikkojakaan ei kunnolla ole.

Moni kunta voisi tehdä helposti ja kohtuullisin kustannuksin luiskoja alueelleen. Siihen pieni parkkipaikka oheen. Käyttöä olisi aivan varmasti! Pienen hinnankin voisi käytölle laittaa, jos se on siitä kiinni.

Monen veneilijän puolesta