Lueskelin Sitran tulevaisuusbarometria ja totesin, että näin minäkin olen ajatellut jo pitkään. Ihmiset haluavat rakentaa ja nähdä pitkälle tulevaisuuteen. Minusta on ollut harmillista välillä todeta, että päätöksenteko on usein liian lyhytjänteistä ja siitä saattaa aiheutua kustannuksia huomaamatta.

Tiedän, että on jopa vaadittu, että kuntataloutta tarkkailtaisiin kvartaalein. Vaikka tämänkin barometrin perusteella pitäisi olla kiinnostunut 10–20 vuoden jänteellä tekemään päätöksiä.

Tulevaisuuteen suhtautuminen ei ole muuttunut koronasta huolimatta. Tulosten perusteella voi päätellä ainakin sen, ettei korona ole romahduttanut kiinnostusta tulevaisuuteen.

Kuntapolitiikkaa pidettiin kuitenkin lyhytnäköisenä. Selvää on, ettei kuntataloudesta voida saada mitään pikavoittoja. Vain satsaamalla oikein ja oikeisiin kohteisiin voidaan saada kustannustaloudellisempaa toimintaa kunnissa ja kaupungeissa.

Tutkimuksessa korostui hyvinvointivaltion, työllisyyden ja ympäristön tärkeys tulevaisuudessa. Mieleeni tulee, miksi siis emme lähtisi kehittämään jo olemassa olevaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jota on viimeaikaisesti yritetty purkaa taloudellisiin mittareihin vedoten?

Purkamalla saamme maksettavaksi suuren laskun, joka tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Siksi tarvitaan yhteistä ymmärrystä siitä, missä olemme tällä hetkellä ja minkälaiset muutokset vaikuttavat elämäämme pidemmällä aikavälillä.

Tulevaisuus tehdään yhdessä, ja sen tekemiseen osallistuvat päivittäisellä toiminnallaan myös he, jotka kokevat tällä hetkellä olevansa ulkona tulevaisuuspohdinnoista.

Kuntapäättäminen on ennakoimista ja pitkän aikajänteen päättämistä. Meidän pitää nähdä koko Varsinais-Suomi kokonaisuutena ja olla yhdessä kehittämässä tätä talousaluettamme, niin kaavoituksessa kuin työpaikkaomavaraisuudessakin.

Kuntien tärkein tehtävä on järjestää palveluja kuntalaisille. Tärkeät sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät todennäköisesti tulevan kuntavaalikauden aikana hyvinvointialueiden järjestettäväksi, mutta siitä huolimatta merkittäviä palveluja jää edelleen kuntien tehtäväksi.

Tässäkin meidän on oltava tulevaisuuteen rakentajia. Palvelut on järjestettävä niin, että niiden saatavuus on kaikkien ulottuvilla, niiden laatu on hyvä ja ne ovat kohtuuhintaisia niin asiakasmaksuina käyttäjilleen kuin kokonaisuudessaan kunnalle. Tätä myöskin puolsi JHL:n tekemä tutkimus, jossa selvä enemmistö suomalaisista tahtoo, että julkiset palvelut pysyvät kunnilla tai valtiolla.

Nyt korona on tuonut tulevaisuuden ja ennustettavuuden kaipuuta. Ei haluta lyhytnäköistä politiikkaa, vaan halutaan pitkän aikajänteen kehitystä.

Tavoiteltavan kehityksen suunnan pitää olla yhteinen. Meillä tulee olla pitkän aikavälin korona-exit kunnissa ja koko Varsinais-Suomessa.

Timo Katajainen

(vas)

alue-ja järjestöasiantuntija

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö