Koronrokotukset etenevät ja nyt on aika kääntää katse siihen, miten Suomi saadaan määrätietoisesti auki. Koko yhteiskunta on ollut vuoden poikkeustilassa, mikä on ollut ymmärrettävää, mutta samaan aikaan hyvin raskasta, niin henkisesti kuin taloudellisestikin.

Seniorit ovat olleet jo pitkään kotona eristyksissä. Ravintolat ja harrastukset, kirjastot ja teatterit ovat suljettuna. Monien yritysten tilanne on vaikea.

Yhteiskunnan avaamisessa on pidettävä terveydestä huolta ja siksi tarvitsemme erilaisia välineitä maan avaamiseen.

Julkaisimme kokoomuksessa ennen pääsiäistä oman näkemyksemme niistä toimenpiteistä, joilla korona saataisiin kuriin ja yhteiskuntaa asteittain auki. Meille oli tärkeää herättää keskustelua tulevasta, sillä se luo toivoa ja sitouttaa suomalaiset paremmin koronarajoitusten noudattamiseen – niin kauan kuin niitä vielä tarvitaan.

Viime viikolla myös hallitus julkaisi omansa suunnitelmansa. Siinä on paljon hyvää, mutta myös toivomisen varaa.

Rokotustodistus voisi olla väline, jonka avulla jo rokotetut voisivat halutessaan laajentaa elämänpiiriään. Sen avulla rokotetut, koronan sairastaneet ja tuoreen negatiivisen testituloksen saaneet voisivat lähteä liikkeelle.

Tälle olisi käyttöä vain siihen saakka, että riskiryhmät ja suurin osa aikuisväestöstä on rokotettu. Se ei koskisi esimerkiksi lapsia. Jo syksyllä olisi mahdollista luopua sen käytöstä.

Tällainen kansallinen digitaalinen koronatodistus on jo ministeriössä valmisteilla, mutta hallitus olisi rajaamassa sen käyttöä vain matkustukseen.

Kun nyt reilu miljoona suomalaista on rokotettu koronavirusta vastaan, olisi korkea aika luoda näkymä siihen, miten ensimmäisten joukossa rokotetut voisivat halutessaan elää normaalimmin. Hallituksen ajatus yhdenvertaisuudesta näyttäisi olevan se, että mieluummin jaetaan kurjuutta kaikille kuin avattaisiin yhteiskuntaa hallitusti.

Ainakaan minulta ei ole pois, jos esimeriksi yli vuoden yksinäisyydestä kärsineet seniorit, joista valtaosa alkaa olla rokotuksen saaneita, pääsisivät käymään kirjastoissa, kuoroharjoituksissa tai seniorikahveilla ystäviä tapaamassa.

Todistuksen avulla saisimme ravintolat auki, muusikoille keikkoja, näyttelijän esiintymään. Harrastuksia ja palveluita voisi vaiheittain avata. Näin toimitaan muun muassa Tanskassa.

Kokoomuksen linja saa tukea myös oikeusoppineiden parista. Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojasen mukaan koronatodistuksen käyttöönotolle ei ole perustuslaillisia esteitä. Monelle matkustajalle on tuttu jo vuosikymmeniä käytössä ollut WHO:n kansainvälinen rokotustodistus. Selvää on, että koronatodistuksen käytössä on turvattava jokaisen yksityisyydensuoja.

Myös EU:ssa valmistellaan yhteistä koronatodistusta. Meidän ei kuitenkaan tule jäädä odottamaan EU:n mallin valmistumista, sillä kotimaisesta koronatodistuksesta olisi suomalaisille suuri hyöty jo nyt.

Missä on tahtoa, siinä on tie.

Petteri Orpo

Kansallisen Kokoomuksen puheenjohtaja