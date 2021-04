Viitaten Turun Sanomien 10.4. uutiseen liittyen koulunkäynninohjaajien lomarahamenetyksiin: Työsopimuslain mukaan työnantaja päättää yksipuolisesti lomautuksista. Turun kaupunki voisi halutessaan lomauttaa myös kesäkuussa.

Vastaavasti koko henkilöstön lomarahojen maksuajankohdan voisi siirtää kesäkuulle, joka on jo yleinen lomakuukausi. Näin tehdään monissa kunnissa.

Varsinais-Suomessa on kuntia, joissa on paikallisesti saatu sovittua niin, että koulunkäynninohjaajat saavat lomarahansa siinä kuussa, kun ovat kesälomalla. Tämä siitä syystä, että osa-aikatyötä tekevillä ohjaajilla lomautuksen aikana maksettu lomaraha lasketaan palkkatuloksi ja näin ollen he eivät saa täyttä työttömyyspäivärahaa eivätkä myöskään "ylimääräistä" lomarahaa käyttöönsä sellaisenaan.

Ennen lomautusta kaupungin tai kunnan tulisi kuitenkin kartoittaa koulunkäynninohjaajien osaaminen, jotta heitä voisi työllistää muihin töihin. Tämä kartoitus on vain tainnut monessa paikassa jäädä tekemättä.

Työnantajalla ei ole lomautusperustetta esimerkiksi silloin, kun työntekijä voidaan ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa muihin työnantajan kokoaikaisiin tai osa-aikaisiin tehtäviin.

Työnantaja ei ole vain tietty hallintokunta tai laitos, vaan koko kunta tai kuntayhtymä. Työn tarjoamisvelvollisuus koskee kaikkea työtä, jota voidaan pitää työntekijälle soveltuvana ottaen huomioon hänen koulutuksensa, yleinen ammattitaitonsa ja kokemuksensa.

Työnantajan tehtävänä on arvioida, ketkä lomautettavista pystyisivät tekemään tarjolla olevaa muuta työtä ja keille sitä on tällä perusteella tarjottava.

JHL Varsinais-Suomen Koulunkäynninohjaajien verkosto