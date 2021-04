Pentti Tuimala otti kantaa (TS mielipiteet 30.3.) Turun koulupsykologien siirtämiseen kuusi vuotta sitten sivistystoimialalta hyvinvointitoimialalle, eli koulusta terveydenhuoltoon. Hänen nähdäkseen siirron yhteydessä pelätyt uhkakuvat tai riskit eivät ole toteutuneet.

Me näemme asian monin osin toisin, mikäli tarkastellaan koulupsykologien hallintokuntasiirron vaikutuksia sitä taustaa vasten, mitä siirrolla aiottiin saada aikaan.

Tällä hetkellä valmistellaan opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien hallinnollista siirtoa sote-maakuntien alaisuuteen ja uudet uhkakuvat, täysin realistisesti, nousevat esille.

Vaikka psykologien ja kuraattorien työtilat edelleen sijaitsisivat kouluilla, muutoksia oppilaiden saamiin palveluihin voinee odottaa. Kun psykologien ja kuraattorien työtä suunnitellaan, määritellään ja johdetaan etäällä koulumaailmasta, koulun ja yhteisön ääni vaimenee. "Kenen lauluja laulat, sen leipää syöt", kuten tavataan sanoa.

Olemme havainneet, että terveydenhuollon näkökulmasta on usein vaikea hahmottaa etenkin yhteisöllisen oppilashuollon sisältöjä. Yhteisöllinen oppilashuoltotyö koulussa tarkoittaa esimerkiksi koko kouluyhteisön hyvinvointiin liittyvien teemojen, kuten yksinäisyyden, syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisemistä ja käsittelyä.

Psykologiliiton tekemän selvityksen perusteella sivistystoimessa työskentelevät koulupsykologit käyttävät lähes kaksi kertaa enemmän aikaa yhteisölliseen työhön. Sote-palveluja koskevassa lakiesityksessä ei opiskeluhuollon psykologin yhteisöllistä työtä sen sijaan huomioida lainkaan.

Sote-maakuntaan siirtymisen myötä on riskinä, että lääketieteellinen, hoidollinen työ korostuu, koska painetta siihen on ollut havaittavissa jo nyt. Vaikuttaisi siltä, että tarve paikata resurssivajeesta kärsivää terveydenhuoltoa koulupsykologin työpanoksella on kasvanut.

On hyvä pitää mielessä, että koulut ja oppilaitokset ovat oppimisen ja kasvamisen yhteisöjä, eivät sote-palveluja.

Psykososiaalinen opiskeluhuolto on erottamaton osa koulun toimintaa ja se kuuluu kaikille: Koulussa on oppilaita, ei potilaita.

Meistä on valitettavaa, että sote-uudistuksen tavoitteena näyttää olevan yksilötyöhön keskittyminen juuri nyt, kun yhteisöllisyyttä erityisesti tarvitaan.

Turun kaupungin koulupsykologit

Piritta Kuusimäki, Kirsi Salonen ja Tiina Vidqvist