Kriisiaikoina kaivattaisiin kansalaisilta yhteistä tahtoa, jonkinlaista talvisodan henkeä, joka yhdistäisi voimavarat yhteisen hyvän edistämiseen. Puhallettaisiin yhteiseen hiileen, ja venettä ei keikutettaisi. Sopivia sanontoja riittää kielessämme.

Mutta onko yhteishenkeä nähtävissä, vai onko käynyt päinvastoin, eli jakaantuuko kansa yhä selvemmin?

Jokapäiväinen koronakokemus kaduilta ja kaupoista viittaa siihen, että epäluulo kanssaihmisiä kohtaan saattaa olla lisääntynyt. Kun näemme maskittoman tai turvaväleistä piittaamattoman ihmisen kaupassa, kierrämme tämän kaukaa. Merkitseehän hän periaatteessa vaaraa.

Toinen varoitusmerkki on haalariasu, sillä mediaa seurattuamme tiedämme, että rakennustyömaille ja telakoille on tullut ulkomaisia työntekijöitä, joilla on todettu keskimääräistä enemmän koronatartuntoja. Niinpä me kuulostelemme myös, onko haalarikansan puhe selvää suomea vai jotakin muuta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lehdistä olemme myös lukeneet, että vieraskielisten keskuudessa tartuntojen ja sairastuneiden määrät ovat suurempia kuin kantasuomalaisten. Niinpä ehkä pyrimme pitämään maahanmuuttajilta näyttäviin ihmisiin tavallista pitempiä turvaetäisyyksiä.

Jokainen ymmärtää, että tällaiset jakolinjat yhteiskunnassa ovat haitallinen ja torjuttava ilmiö. Kansalaisilta puuttuu silloin yhteinen kokemus saman yhteiskunnan jäsenyydestä ja siihen liittyvästä luottamuksesta.

Koronavirusepidemia voi tuottaa yhteiskuntaan muitakin jakolinjoja. Hallitus ja muut viranomaiset joutuvat asettamaan kansalaisille rajoituksia epidemian torjumiseksi. Jopa ulkonaliikkumiskiellosta puhuttiin. Rajoitukset eivät kansalaisia miellytä, vaikka osa heistä ymmärtää niiden tarpeellisuuden paremmin kuin toiset.

Jokapäiväinen koronakokemus kaduilta ja kaupoista viittaa siihen, että epäluulo kanssaihmisiä kohtaan saattaa olla lisääntynyt.

Jotkut kansalaisista ovat tyytymättömiä viranomaisten laiminlyönteihin koronan torjunnassa. Esimerkiksi rajoilta puuttuneet testaus- ja karanteenipakot ärsyttivät. Maahan pääsi pitkään tartunnan saaneita, jotka tulivat koronaepidemian vaivaamista maista.

Viranomaiset ovat saaneet kritiikkiä osakseen myös tehottomuudestaan rokotteiden hankinnassa ja rokotusten toteuttamisessa.

Kaikki tämä luo kuilua viranomaisten ja kansalaisten välille. Tähän asti maassamme on vallinnut varsin suuri luottamus viranomaisiin ja heidän toimintaansa. Näin ei ole kaikkialla edes EU-maissa.

Lisäksi epidemia saa valtakunnan rajat ainakin ajatuksissamme aikaisempaa vaikeammin ylitettäviksi. "Raja railona aukeaa", riimitteli Uuno Kailas 1930-luvulla runossaan Rajalla.

Kuinka kauan kansan jakautumisen jäljet näkynevät ajattelussamme vielä sen jälkeen, kun epidemia on taltutettu ja olemme päässeet palaamaan normaaliin arkeen? Sitä voimme vain arvailla – ja toivoa, että paluu ennen koronaa vallinneeseen käyttäytymiseen tulee tapahtumaan mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Pekka Pihlanto

Turku