Yhteiskunnalliset suuntaviivat maakunnassamme asetetaan monilla eri tasoilla: EU:ssa, kansallisesti ja lopulta paikallisesti kuntatasolla. Yleistasolla niistä voidaan sopia varsin riidatta, mutta yksityiskohtien sovittamisessa ja niistä päätettäessä vaikeuskerroin kasvaa.

Moniarvoisuuden merkitykset ymmärretään ja niihin sisällytetään tänä päivänä myös luonnon antamat reunaehdot. Aivan ilmeisesti me arvostamme hyvää ympäristöä, mutta emme vielä osaa asettaa sille hintaa.

Elintasossamme on erilaisia ulottuvuuksia, jotka ovat yksilöille ja eturyhmille eri tavalla merkityksellisiä sekä ekologisesti että taloudellisesti.

Saaristomeren äärellä asukkaiden materiaalisen elämän reunaehdot ovat aivan toisenlaiset Kustavissa kuin Turussa.

Hyvä kysymys on: lisääkö kaunis ja moniarvoinen luonto mökkiläisen, ruuantuottajan tai teollisuustyöntekijän palkkaa?

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ekologinen reunaehto naantalilaisen kalastajan tai varhaisperunan viljelijän toiminnassa koskettaa sekä meren että maaperän tuottavuutta ja hyvinvointia.

Suuria strategisia tavoitteita ei paikallistasolla pitkään pohdita. Ensisijaista on se, mikä antaa elannon paikalliselle ihmiselle ja toissijaista se, joka tyydyttää mahdollisen kansallisen suojelutarpeen.

Tiedossa on, että ylimitoitetut suojelutarpeet voivat johtaa myös alkutuotannon kannattavuuskriisiin. Toisaalta järkevät kestävyysmittarit ja riittävät tukitoimenpiteet voivat edesauttaa ruuantuotannon ylläpitoa vaikeissakin olosuhteissa.

Kuntatason hyvinvointia ja sen kestävyyttä arvioitaessa mittarit ovat toki monimuotoisemmat kuin yksilötason ammatinharjoittajan.

Ruoka ja ruuantuotanto ovat tärkeä osa yhteiskunnan hyvinvointimittaristoa. Ruuantuotannon nimissä on oikeutettua kuormittaa ympäristöä ja toisaalta kansalaisilla on oikeus puhtaaseen luontoon.

Tiettyyn rajaan asti tämä toimii, mutta kun haitat ovat ilmeiset niin sekä moraaliset että ekologiset syyt edellyttävät säätelyä ja toiminnan normatiivista ohjausta kestävämpään suuntaan. Puhutaan julkisoikeudellisten puitteiden voimaanastumisesta. Tarkoittaen, että kunnan toimintoja ja sen elinkeinoja ohjataan ja säädellään puhtaasti muodollisin säädöksin eli lain ja asetuksin.

Kuntia kehitetään avaamalla niiden strategiset tavoitteet, joissa tuodaan esille muun muassa tuotantorakenteet, tulorakenteet, varallisuudet sekä koulutus- ja osaamistasot. Moniarvoisessa toimintaympäristössä ei tänä päivänä saa kuitenkaan vaarantaa luonnon arvoja ja siten yhteiseen hyvään liittyvään tavoitteeseen liittyy paljon arvottamisen ristiriitoja.

Saaristomeren sinisessä kirjassa (K. Väänänen et al. 2020) tuodaan hyvin esille tarpeemme osata arvottaa luontoa ja sen sisältämää monimuotoisuutta. Samalla kuitenkin ymmärtäen, että luonnonresurssien hyödyntäminen on mahdollista muistaen, että se ei enää ole pelkästään yksityinen asia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Saaristomerta ja sen kuntien tulevaisuutta tulee tarkastella paitsi ekosysteemitasolla myös normaalisti yhteiskuntarakenteen muutoksen kautta: ikärakenteen, asukasmäärän, infrastruktuurin sekä elinkeino- ja palvelurakenteen muutosten kautta.

Vesistö- ja ilmastopäästöjen vähentämistavoitteet hallitsevat Saaristomeri-keskustelua, koska tiedämme, että sisäisen kuormituksen lähteenä toimivat valuma-alueet ovat avainasemassa, kun meriympäristön liiallista kuormitusta pyritään vähentämään.

Sinisen kirjan saavutuksena voidaan pitää 20 miljoonan euron tukipanosta valuma-alueiden ravinnepäästöjen alentamiseen. Sillä on aikanaan merkitystä meren hyvinvoinnille, mutta se ei yksinään takaa maakuntamme ruuantuotannon taloudellista kestävyyttä.

Markkinataloudessa hintakilpailu on kovaa ja loppuu yleensä siihen, kun jokin muu tuottajataho saa yliotteen – eikä välttämättä kotimainen. Pelkästään hankintalain edellyttämän kilpailutuksen häviäminen voi olla lähituottajalle kriittinen tekijä.

Isossa kuvassa lienee selvää, että tulevaisuuden ruokavalinnat ohjaavat kysynnän ja tarjonnan kautta alkutuotannon kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Tiedämme mitä me syömme nyt – kalaa, kasviksia, leipää, maitoa, perunaa ja runsaasti lihaa. Kun olen seurannut Yle TV:n sarjaa ”Voiko tätä syödä?”, niin mielessäni on syntynyt mielenkiintoisia kehityspolkuja. Tuotammeko lihat ja juomat tehdaskokoisissa ruokalaboratorioissa vai vieläkö elävä lehmä pääsee laitumelle? Minkälainen on tulevaisuuden kanala ja sikala? Kalastaako joku vielä ahventa ja silakkaa Mynälahdella? Onko Kustavissa vielä kirjolohen kassikasvatusta?

Kuluttajakäyttäytymisessämme on varmasti merkittävä muutosvoima, mutta se ei takaa, että myös tuottajataho saa tarvitsemansa lisäarvon ja edellytykset kannattavaan toimintaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Iso kysymys, jota kannattaa jo nyt pohtia, on: Mitä tänä vuonna jo syntyneet tai syntyvät lapset syövät ja juovat aloittaessaan peruskoulun ala-asteen? Entä mitä he syövät ja juovat vuonna 2040, kun ovat aikuisia ja päättävät itse ruokavalinnoistaan?

Oma sukupolveni ei paljon muuta omia ruokavalintojaan, mutta sen se ymmärtää, että ruokapolitiikkaamme on tultava vähitellen muutoksia. Se ei ole helppoa, koska se edellyttää rakenteellista muutosta myös harjoitettuun maatalouden tukipolitiikkaan.

Miten omavaraisuuteen liittyviä ruokaosuuksia ja mittakaavoja voidaan muuttaa, kun samalla tulee huolehtia siitä, että Saaristomerellä joku vielä tuottaa lähiruokaa – sekä kalat että juhannuksen varhaisperunat?

Kari Ranta-aho

kalastusneuvos