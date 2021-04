Maskien käytöstä takseissa on keskusteltu Mielipiteet-sivulla 8.4. ja 9.4. Asia on tärkeä ja on ymmärrettävää, että se puhuttaa.

Valtaosa suomalaista toimii arjessaan vastuuntuntoisesti, rajoituksia ja varotoimenpiteitä noudattaen. Niin on toki myös taksialalla. Yhtiössämme on koko ajan ollut vahvin mahdollinen maskisuositus. Poikkeukset tästä aiheuttavat toki mielipahaa puolin ja toisin.

Asiakkaalla on oikeus vaatia maskillista kuljettajaa. Asiakas voi tilatessaan sen mainita ja välittäjä kirjaa sen tilaukseen. Näin voimme varmistaa, että asiakas varmasti maskillisen kuljettajan saa.

Taksinkuljettajilla vastaavaa oikeutta ei ole. Monet kuljettajat kuitenkin tarjoavat maskia maskittomille asiakkaille.

Etenkin näin poikkeusoloissa molemminpuolinen huomaavaisuus vie jo pitkälle.

Noora Hännikkälä

taksitarkastaja/tekninen asiantuntija

Lounais-Suomen Taxidata Oy