Omat terveyspalvelut aloitettiin Maaria/Jäkärlässä jo vuonna 1972 aluksi kerran viikossa. Asukasluvun kasvaessa Maariassa on oma vastaanottopiste ollut jo vuoden 1988 maaliskuusta. Lääkärin vastaanotto oli tuolloin jo viisi päivää viikossa.

Alueen asukkaat ovat olleet tyytyväisiä ja kiitollisia omasta lääkäriasemastaan. Samoissa tiloissa on toiminut lastenneuvola, joka nyt jo siirretty Yli-Maariaan.

Ollaanko jälleen kerran lopettamassa Maarian terveysaseman lääkäripalveluja vedoten tilojen sisäilmaongelmiin?

Tavalliselle maarialaiselle ei ole auennut, miksi tila tulisi sulkea ja lopettaa toiminta kokonaan. Rakennuksessa ei ole vieläkään aloitettu korjauksia tilanteen ratkaisemiseksi eikä edes selviä ratkaisumalleja ole esitetty. Ongelmat on havaittu jo vuoden 2020 lopulla.

Maarian lähiterveyspisteen jonotilanne on ollut hyvä, mutta nyt siirrettäessä toimintaa osaksi keskustan terveysasemaa tilanne on nopeasti heikentynyt.

Odotettavissa ei kuitenkaan ole potilasmäärien laskeminen eikä käyntikertojen väheneminen vaan ennemminkin toisinpäin. Maarialaisten keski-ikä nousee samassa suhteessa kuin muunkin väestön kaupungissamme. Oma terveysasema tukisi myös kotona selviytymistä pitempään.

Vastaanottotoiminta on siirretty Käsityöläiskadulle jo ennestään ahtaisiin tiloihin. Siirtäminen aiheuttaa ainoastaan käyttäjille ongelmia palvelujen saatavuuteen nähden:

Jäkärlä on noin 15 kilometrin päässä ydinkeskustasta. Esimerkiksi Käsityöläiskadun tilat eivät ole alueen linja-autoreitin varrella, vaan puutorilta on sinne vielä matkaa. Etenkin sairaalle ja liikuntarajoitteisille matka on todella pitkä ja raskaskulkuinen (ajallisesti matkaan kuluu bussilla noin 30 minuuttia ja lisäksi kävellen 15–20 minuuttia).

Alueellamme asuu runsaasti vanhuksia ja työttömiä sekä lapsiperheitä, jotka ovat pääsääntöisesti kunnallisen terveydenhuollon käyttäjiä. Yleisillä kulkuneuvoilla matkan kustannukset ovat kohtuuttomia ja ajallisesti lääkärillä käynti vie kohtuuttoman ajan kuljettaessa yleisillä kulkuneuvoilla. Bussien aikataulut eivät aina sovi kovin joustavasti lääkärin tapaamisen aikatauluun. Omalla autolla kulkevalla taas on vaikeuksia löytää parkkipaikkaa autolleen.

Kerrannaisvaikutukset ulottuvat myös alueen muihin palveluihin. Muun muassa apteekin siirtyminen muualle on odotettavissa mikäli terveysaseman toiminta lopetettaisiin.

Pohjoisen alueen kehittäminen on mahdotonta ilman palveluja. Alueelle on kuitenkin suunniteltu uusia alueita kaavoitettavaksi (kaksi 3000 asukkaan aluetta).

Alueelle tarvitaan oma lähiterveyspiste, joten on ehdottoman tärkeää, että löydetään sopivat tilat toiminnan jatkamiseksi lähitoimintana. Tuleekin tehdä nopea suunnitelma nykyisten tilojen korjaamiseksi tai vaihtoehtoisesti alueelta on haettava uudet tilat nykyisistä kiinteistöistä – esimerkiksi Paattisten Osuuspankin entinen tila tai siirretyn Maarian kirjaston entiset tilat.

Maarian Kyläyhdistys ry

Timo Nurmio

puheenjohtaja