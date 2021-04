Koronapandemia jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Tiedotusvälineet kertovat päivittäin, ketkä tästä pandemiasta eniten kärsivät.

On kokonaan unohdettu ikäihmiset, jotka kävivät säännöllisesti ennen pandemiaa ohjatussa liikunnassa ja hoitivat kuntoaan. Nyt se on ollut kokonaan kielletty jo yli vuoden.

Puhutaan kotona tapahtuvasta kuntoliikunnasta, mutta se ei riitä. Kun käydään ohjatussa liikunnassa, on liikunta monipuolista kunnon ylläpitämistä. Kävelylenkit ovat myös lisänä hyvää liikuntaa korona-aikanakin. Ilokseni havaitsin, että Nivelyhdistys on tähän asiaan kommentoinut TS:n mielipiteet-osastolla 27.3.

Asun Raisiossa ja täällä kaupungin liikuntatoimi on ollut aktiivisesti järjestämässä ryhmäliikuntaa ikäihmisille ennen koronaa. Koska ikähaarukka on melko laaja, on osallistujissa myös eri kuntoisia ihmisiä.

Pelkään nyt, kun on näin pitkä väli ryhmäliikuntatapahtumissa, että osa kävijöistä putoaa pois – ei huonon kunnon vuoksi, vaan pelon, ettei enää pärjää. Mukana oltiin, kun se oli sosiaalista tapaamista ja tehtiin mitä pystyttiin.

Olen ollut tässä toiminnassa mukana ja jatkan, jos vielä pystyn, kun korona saadaan tyrehdytettyä.

Tässä on ainoastaan kaksi ryhmää ja noin 100 osallistujaa viikossa, mutta Raisiossa on paljon muita ryhmiä, joten osallistujia on varmasti ollut ainakin 1000 henkilöä hoitamassa viikoittain kuntoaan.

Toivotaan, että elämä normalisoituu ja päästään taas hoitamaan kuntoamme.

Raimo Alitalo

86 v.