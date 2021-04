Milloin taksien asiakkaille tulee maskipakko, kysyi mielipidekirjoittaja (TS 8.4.). Hyvä kysymys, mutta voidaan kysyä myös toisinpäin: Milloin taksien kuljettajille tulee maskipakko?

Asiakas on myöskin täysin "aseeton", kun joutuu istumaan maskittoman kuljettajan viereen. Kaikki eivät pääse istumaan takapenkille, vaikka haluaisivat, on erilaisia liikuntarajoitteita. On myös ihmisiä, joiden ainoa mahdollisuus päästä liikkeelle on käyttää taksia.

Itse olen tarvinnut niin sanotuilla "pakollisilla" asioilla taksia, kuten terveysasemalle, laboratorioon, hammaslääkäriin tai jalkahoitajalle mennessä. Näillä matkoilla on ollut kuljettajia, joilla ei ole ollut maskia.

Eräs kertoi keskustelussa, ettei käytä maskia. Asiakkaan turvallisuuden vuoksi olisi hyvä, jos kuljettajakin käyttäisi. Maskia käyttävän asiakkaan on epämukavaa istua maskittoman kuljettajan viereen.

Maskia käyttävä