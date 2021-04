Siinäpä kysymys! Kuinka meillä vanhemmilla ikäluokilla on kummallinen huumorintaju, kun ei mikään televisiosta tulevista ohjelmista miellytä! Ei Remppa vai muutto, ei Haluatko miljonääriksi, ei Kauniit ja rohkeat, ei Huvila ja huussi, ei Hauskat kotivideot, ei Selviytyjät, ei Sohvaperunat, ei Talent Suomi, ei Putous jne.

Kun on tämä tylsä korona-aika, toivoisi edes jotain katsottavaa normaaliaikaan, ei siis niitä ohjelmia ja leffoja, jotka alkavat vasta klo 21. Niitä vanha ei jaksa katsoa ja valvoa niin myöhään, kuin ne kestävät.

Kuluneet Suomi-filmitkin ovat niin naiiveja, että täytyy ihmetellä sitä aikaa, kun ne on tehty. Tosin maisemia niissä on mukava katsella ja interiöörejä, mutta stoori on yleensä kummallinen.

Kunpa olisi jotain meidän vanhusten makuun, nuorisohan ei paljon telkkaria edes katso, heillä on omat kanavansa kännykässä.

Kun Yle-vero tuli, niin ohjelmat muuttuivat Ylessäkin todella paljon huonommiksi. Meitä on suuri joukko, joka tätä asiaa ihmettelee, joten tehkääpä jotain, hyvät ohjelmien tuottajat!

Jään siis odottamaan, mitä tuleman pitää. Parannusta!

vanhaemäntä

Leena Salmela

Kiikalasta