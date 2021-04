Hienoa, että Suomessa on saatu koronarokotukset hyvin käyntiin ja miljoonan rokotetun raja on saavutettu. On myös luotu riskiryhmiä, jotka saavat rokotuksen ennen ei-riskiryhmään kuuluvia.

On kuitenkin vielä yksi ryhmä, jota soisin THL:n ja muiden päättäjien tarkastelevan.

Kauhu kasvaa meillä 65–69-vuotiailla rintasyövän sairastaneilla tamoksifeenin syöjillä, jotka emme ole riskiryhmää ja tulemme saamaan Astra Zenecan rokotteen. Tamoksifeeniä syödään rintasyövän liitännäishoitona. Hoito aiheuttaa jo sinänsä ikäviä oireita monelle: kuumia/kylmiä aaltoja, erittäin huonoa nukkumista, elämänlaadun rajua huononemista. Sillä on myös vahva riski muodostaa veritulppia.

Vaikka THL on tehnyt Suomessa tutkimusta, että tulppia ei ole Astra Zenecan rokotteen saaneilla tullut tässä ikäryhmässä, maailmalla niitä kuitenkin on ilmennyt ja nimenomaan naisilla. Aiheuttavatko tulppariskin hormonit vai joku muu fysiologiaan vaikuttava asia, selviää ehkä myöhemmin. Keinotekoiseen 5 vuoden ikähaarukkaan en oikein usko.

Tuntuu kamalalta ajatella, että tulppa-/hyytymistekijäriski ikään kuin kaksinkertaistuu meillä tamoksifeenin syöjillä. On henkilöitä, jotka ovat päättäneet olla ottamatta Astra Zenecan rokotetta juuri tämän veritulppapelon takia.

Pyydänkin, että THL tarkastelisi vielä tätä ryhmää, jolle tamoksifeeni tulee hormonaalisena rintasyövän liitännäishoitona 5 tai 10 vuotta ja suosittelisi jotakin muuta rokotetta kuin Astra Zenecaa. Olen lähettänyt viestin THL:lle sekä Suomen Rintasyöpäyhdistykselle.

Ullariikka Säilä

yksi monista