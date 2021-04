Välirauhan aikana 1940 käytiin kansankävelykilpailu Suomen ja Ruotsin välillä. Kävelykilpailu starttasi Ruissalontieltä. Avausta oli juhlistettu istuttamalla tietä reunustava puukujanne hopeapajuilla.

Muutamia vuosia myöhemmin läheisen saksalaisvaruskunnan, "Pikku Berliinin", toimesta kujannetta täydennettiin kujapajuilla ja piilipuilla.

Nyt nämä puut on kaadettu. Tämä toiminta on jatkumoa sille, mikä Turun kaupungissa on jatkunut jo yli 20 vuotta.

Vaikuttaa siltä, kuin puistopuiden kohtaloa olisi päättämässä metsähallitus. Turussa puita ei nähdä hiilinieluina, ei osana arvokasta kaupunkikuvaa. Ei tunnisteta puiden kulttuurihistoriallisia arvoja.

Tilanne on täysin toinen Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä tai vaikka Kotkassa. Näissä kaupungeissa puut eivät ole uhka. Eivät kaavoituksen haaste, vaan toivo.

Juha Leino