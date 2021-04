Venäjä on hakenut Sputnik V -koronarokotteelleen hyväksyntää ulkomailla. Psesidentti Putin on juuri ajanut asiaa liittokansleri Merkeliin ja presidentti Macroniin päin (Deutsche Welle 31.3.). Pohdin aihetta tässä yleisesti, tieteessä tarvittavan luottamuksen kannalta.

Kannatan yleisesti rokotteita enkä suosi mitään erityistä merkkiä. Mielestäni Venäjän valtiota rasittava syvä luottamusvaje kuitenkin estää Sputnik-rokotteen laajan hyväksymisen.

Kaikilla tutkimusaloilla on kiusausta tulosten esittämiseen myönteisessä valossa tai jopa vilppiin. Tieteessä on keinoja, joilla näitä pyritään vähentämään ennalta ja oikaisemaan jälkeenpäin. Kaiken pohjana on kuitenkin edes jonkinasteinen luottamus.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Venäjä olisi Internetin kautta mustamaalannut muita rokotteita, mutta ei Sputnikia (euvsdisinfo.eu, 29.3.). Jos tieto pitää paikkansa, niin jo tämän yksinään tulisi katkaista hyväksymisprosessi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Venäjällä rehelliset vaalit ovat harvinaisuus. Onko siis myös rokotteen testituloksia muutettu suotuisaan suuntaan?

Ennen hyökkäystään Ukrainaan 2014 Venäjä järjesti sumuverhoksi kokonaiset olympialaiset. Valtiojohtoisessa doping-ohjelmassa tutkimusnäytteet vaihdettiin seinässä olevan reiän kautta ja myöhemmin koeputkien sinettejä murrettiin.

Tutkimustulosten väärentäminen ja suuret vedätykset ovat Venäjän valtiolle – siis Sputnik-rokotteen perimmäiselle tuottajalle – arkipäivää.

Joku voi sanoa, että rokotetehtaita tarkastetaan vilpin estämiseksi. Jos tieteen laatu on tällaisessa asiassa pelkän ulkoisen valvonnan varassa, ollaan jo kaukana eksyksissä.

Jos tarkastajien käydessä pulloissa olisikin oikeaa ainetta, niin astiat voidaan heidän lähdettyään vaihtaa. Olisiko jollekin tietylle alueelle lähetettävissä Sputnik-pulloissa vain Volgan vettä? Tai jokin viipeellä vaikuttava, haitallinen ainesosa? Jos ei ole tänään, niin onko huomenna? Tätä tarkoittaa perusluottamuksen menetys.

Kun Venäjä on jäänyt aiemmista vilpeistään kiinni, se ei ole koskaan pystynyt julkisesti käsittelemään niitä vaan on jarruttanut tutkintoja ja kiistänyt kaiken. Itsekorjaavuuden puute on jo yksinään riittävä este rokotteen hyväksynnälle.

Venäjällä on valtavasti älyllistä lahjakkuutta ja hyvään pyrkiviä tutkijoita, mutta he joutuvat työskentelemään yhteiskunnassa, jossa totuutta pidetään rikoksena. Tämä on äärimmäisen surullista paitsi venäläisten itsensä myös maailman tieteen ja nykyisen pandemian hallinnan kannalta.

Sputnik-rokotteen hyväksymiskäsittely Euroopassa tulee laittaa jäähylle, kunnes yllä mainitut perusongelmat on korjattu.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Jouni Issakainen

FT, biologi

Turku