Helsingissä on kirjoitettu kirja aiheesta "Kenen kaupunki? Helsingin kaupunkisuunnittelu ja kulttuuriympäristö törmäyskurssilla". Kirjoittajina ovat kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin ja kulttuuriympäristön asiantuntijat erilaisista organisaatioista.

Tärkein viesti on, että kaupunkisuunnittelun ovat anastaneet sijoittajat, rakennusfirmat ja erilaiset suunnittelutoimistot eli talouselämän edustajat. Tämän ovat saaneet aikaan Helsingin kokoomus, vihreät ja nykyinen pormestari. Virkamiehinä toimivat arkkitehdit on pantu puun ja kuoren väliin. Ovat siis aivan hiljaa.

Kirjasta on syntynyt nopea ja hyvinkin värikäs keskustelu Ylen sivuilla. Keskustelussa ovat useat maininneet myös "Turun taudin".

Ei Turun tauti ole mihinkään hävinnyt Turustakaan. Täällä on aivan samanlainen tilanne kuin Helsingissä.

Kokoomus, vihreät ja kaupunginjohtaja ovat jo useita vuosia rakentaneet suurella sydämellä Turkua. Tästä on hyvänä esimerkkinä Kakolan antaminen täysin Ojalan perheen käsiin. Vankien itsensä rakentama Kakola on käytännössä hävitetty luksusasuntojen tieltä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kun katselee nyky-Kakolaa on pakko uskoa, että elinkautisvangit istuivat parvekkeilla ottamassa aurinkoa. No Kakolan kohtalon ratkaisi tietenkin Senaatti, kun se pelkäsi muinaismuiston jäävän heidän taakakseen.

Itsenäisyyden puistoon tämä porukka on valmis rakentamaan konserttitalon, vaikka voimassa oleva asemakaava on Suomen itsenäisyyttä monella tapaa korostava ja se pitäisi hävittää. Onneksi heidän väkisin ajamastaan asemakaavasta voi vielä valittaa ja se saattaa kaatua, vaikka he tietenkin korostavat jo paljon kuluja syntyneen. Mutta kuka on saanut aikaan jo aiheutuneet kulut, jos asemakaava kaatuu?

Täällä on aivan samanlainen tilanne kuin Helsingissä.

Herttuan puiston asemakaava on laadittu sijoittajille ja rakennusfirmoille tietenkin helsinkiläisten suunnittelutoimistojen ideoimana. Se on mukamas Turun keskustan laajentamista kerrostaloilla tietenkin. Puistossa ei ole lainkaan puita ja istutetut kasvavat todellisiksi puiksi noin 30–50 vuodessa.

Kirstin"puistoa" rakennetaan samalla periaatteella yhdeksän kerroksen talojen tiheäksi "keskustaksi". Eikä puun puuta puistossa muutamaan kymmeneen vuoteen.

Aurajoen ranta pitäisi näköjään rakentaa täyteen kerrostaloja tai julkisia mammuttirakennuksia. Sen lisäksi Aurajokeen pitäisi saada monenlaista liiketoimintaa, kuten ravintolalaivoja lisää. Eihän ne enää pitkään aikaan mitään laivoja ole olleet, vaan kummallisia rakennelmia, jotka muistuttavat laivaa.

Että semmoista "Turun tautia" tällä hetkellä meillä riehuu. Se vanha Turun tauti olikin lasten leikkiä tähän verrattuna.

Pekka Ojanen