Valitettavan usein näkee edelleen työyhteisöissä välinpitämättömyyttä koronan ehkäisyssä. On ihmisiä, joilta näyttää puuttuvan järki ja he pitävät edelleen juhlia ja vähät välittävät sosiaalisista kontakteista. He jopa kulkevat siitä huolimatta ilman maskia työpaikallaan.

Tällaisen tullessa ilmi pitäisi esimiehen puuttua aina vakavasti tilanteeseen. Varsinkin jos työntekoon kuuluu asiakas- tai potilaskontakteja, kuten sote-alalla.

Ohjeistus, että pitäisi välttää kaikkia turhia kontakteja ja pitää aivan ehdottomasti kokouksetkin etänä on tuotu ihan valtiojohdoltakin kyllin selvästi työpaikoille, joten siinä ei pitäisi olla enää mitään epäselvää.

Tartuntavaarallisen taudin ehkäisyn on oltava nyt kaikilla työpaikalla prioriteetti numero yksi.

On myös ilmennyt tapauksia, joissa sairastunut jättää kertomatta mahdollisia altistuneita ja työyhteisö jatkaa toimintaansa entisellään, vaikka silloin kuuluisi ehdottomasti kaikkien olla karanteenissa. Tällöin sairastunut henkilö syyllistyy rikokseen ja esimiehelläkin on suuri vastuu.

Työturvallisuus on oikeus