Suomeen on rakennettu pitkäjänteisellä työllä maailman paras koulutusjärjestelmä. Myös sivistystoimen osalta on onnistuttu.

Tieteen saavutuksissa Suomi ei ole väkilukuun suhteutettunakaan maailman kärkimaita muutamia aloja lukuun ottamatta. Yksi syy tähän on, että Suomen julkinen tutkimustoiminta on hajanaista.

Lähes 8 miljardin euron tutkimus- ja kehittämistoiminnan (lähes 4 prosenttia bkt:stä) menoista yritysten osuus on noin kaksi kolmasosaa. Valtion yhden kolmasosan osuus jakautuu opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi kaikkiin ministeriöihin. Lähes kaikilla ministeriöillä on omat tutkimuslaitokset. Taloudellisia tutkimuslaitoksia on Helsingin seudulla lähes 10 ja lisää perustettiin äskettäin valtion rahoituksella.

Presidentti Sauli Niinistö esitti koronanyrkkistrategiaa koronaepidemian hallitsemiseksi. Asiaa vastustettiin, mutta siihen suuntaan on menty. Tiedemaailmaa on otettu mukaan ja pääministerin kanslia hoitaa useita ministeriöitä koskevaa kokonaisuutta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tieteen keinoin virusongelmaan saadaan ratkaisu. Tiedemaailma teki globaalisti yhteistyötä ja rokote valmistui ennätysajassa.

Tätä toimintamallia tulisi soveltaa muillakin aloilla.

Julkisen sektorin tutkimusrahoituskokonaisuuden nykyistä tehokkaampaan kohdentamiseen olisi tehtävä kansallinen strategia. Strategiatyöhön maamme kolme tiedeakatemiaa voisivat tuoda oman osaamisensa.

Pohdittavia asioita olisivat muun muassa: Kannattaisiko julkinen tutkimusrahoitus keskittää yhteen ministeriöön? Olisivatko valtion tutkimuslaitokset ko. ministeriön alaisia? Pitäisikö Suomen Akatemian ja Business Finlandin tutkimusrahoitukset yhdistää? Pitäisikö tutkimusrahoituksen kokonaiskustannusmallista luopua ja vastuu hallintokuluista ja tiloista olisi rahoituksen vastaanottajalla?

Julkisen sektorin tutkimusrahoituskokonaisuuden nykyistä tehokkaampaan kohdentamiseen olisi tehtävä kansallinen strategia.

Olisiko tarkoituksenmukaista toteuttaa kansallisia strategisen tutkimuksen ”tiede-nyrkkiohjelmia” esimerkiksi lääketieteen sekä energia-, ympäristö- ja digimurroksen alueilla? Pitäisikö Suomeen perustaa tiede- ja innovaatioministeriö, johon olisi keskitetty korkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä tutkimusrahoitus?

Viime aikoina on tehty merkittäviä avauksia. Ministeri Matti Vanhasen johdolla tehty EU:n elvytyspakettiin liittyvä tutkimusohjelma on hyvä esimerkki resurssien strategisesta kohdentamisesta.

Suomen Tiedeakatemia julkaisi 8.2.2021 kannanoton, jossa todetaan muun muassa seuraavaa:

Suomen tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatioihin suuntaama osuus bruttokansantuotteesta tulee nostaa 8 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Aiemmissa visioissa esitetty 4 prosentin tavoite ei ole riittävä. Suomeen on vakiinnutettava riippumattoman tiedeyhteisön asiantuntijuuteen pohjautuva tiedeneuvonnan toimija, joka vahvistaa kriisinkestävyyttä ja toimii tarvittaessa nopeasti.

Pekka Neittaanmäki

Unesco-professori

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Jyväskylän yliopisto

Tiedeakatemian jäsen