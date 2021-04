Mitä tulee Marika Ilolan kirjoitukseen (TS 1.4.) toteaisin heti, että puheet viiden euron tuntipalkoista tai vanhojen etujen totaalisesta menettämisestä ovat lähinnä naurettavia. Jollei siten vasemmistopropagandistisessa tarkoituksessa...

Suomen hintakilpailukykyä on tärvätty ”suuren pamauksen” 2008 jälkeen oikein urakalla. Kuten Suomen Pankin silloinen pääjohtaja Erkki Liikanen jossain totesi, missään palkat eivät nousseet 2008–2009 niin paljoa mitä Suomessa.

Menetettyä hintakilpailukykyä saatiin Sipilän hallituksen kilpailukykysopimuksen myötä vähän kohennettua. Valitettavasti sen perintö on osin tärvätty.

Suomalaisen teollisuuden ja erityisesti vientiteollisuuden kilpailukyvystä on huolehdittava. Jos se sitten tapahtuu paikallisen sopimisen kautta, hyvä niin.

Veljet ja siskot vasemmalla eivät näytä ymmärtävän, että paras tae työpaikan säilymisestä on kilpailukykyinen työnantaja. Näyttääkin siltä, että ammatttiyhdistysliike piut paut piittaa siitä, onko yksilöllä töitä, kunhan niillä, joilla on, on mahdollisimman hyvät edut.

Ettei olisi ollut juuri Riku Aalto, joka syksyllä totesi, että koronan pitkittyminen ei anna aihetta keskustella sovituista palkankorotuksista. On semmoinen sanonta, että sitä saa mitä tilaa…

Ilola kirjoittaa etujen menettämisestä. Mielenkiintoinen kysymys. Lasketaanko olemassa oleva työpaikka ja säännöllinen palkkatulo eduksi?

Ei sovi unohtaa, että varsin monessa Teollisuusliiton työpaikassa maksetaan esimerkiksi jo nyt selvästi työehtosopimuksen minimiä korkeampaa palkkaa. Kilpailukykyisellä alalla hyvällä työmiehellä ei jatkossakaan ole hätää. Paino sanalla ”kilpailukykyisellä”.

Kuten muuan ay-pomo pienessä kaffeessa joskus totesi: ”Ammattiyhdistysliikkeen tehtävänä on huolehtia huonoista työntekijöistä, kyllä työnantaja huolehtii hyvistä.” Jälkimmäinen pitää paikkansa myös paikallisen sopimisen aikana. Voi olla, että tuo alkuosa jää paikallisessa sopimisessa hieman vähemmälle…

Muuten, ei niitä sairausajan palkkoja ja pekkasia neuvotella joka kerta uudelleen.

