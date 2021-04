Myös meillä on huoli lastemme ja nuortemme voinnista. Aiheesta on julkaistu tärkeitä kirjoituksia viime päivinä (TS 23.3., 27.3. ja 29.3.). Kiitämme seurakuntia, yhteisöjä sekä FinFamia yhteisen asian pitämisestä esillä.

Lasten ja nuorten henkinen pahoinvointi pitäisi pystyä tunnistamaan mahdollisimman varhain. Mielenterveyden tukeminen ja henkisen pahoinvoinnin tunnistaminen, tutkiminen ja hoito ovat perheiden, kuntien sosiaalipalvelujen, sivistystoimen ja perusterveydenhuollon sekä sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon yhteistyötä.

Nykytilanne on erittäin huolestuttava. Valitettavasti lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt viime vuosina ja vakavat mielenterveyshaasteet kohdistuvat aivan liian raskaasti erityisesti nuoriin.

Sosiaalisen kanssakäymisen rajoitukset heikentävät nuorten arjen turvaverkkoja ja tekevät varhaisen avun tarpeen havaitsemisen aikaisempaa vaikeammaksi.

Psykiatristen palvelujen tilanne on vaikea ja se on entisestään kärjistynyt koronan aikana koko maassa. Psykiatrian lisäksi tarvitaan usein myös lastensuojelun palveluja, joissa on myös resurssihaasteita. Asiaan pitää pystyä puuttumaan välttyäksemme vakavammilta ja pitkäaikaisilta seurauksilta.

Kuluneen talven aikana olemme aloittaneet yhdessä kaksi uutta nuorten hyvinvointiin liittyvää monialaista ja ylikunnallista hanketta. Niissä viemme osaamista perustasolle, lisäämme vuoropuhelua eri toimijoiden kesken ja muun muassa pilotoimme konsultatiivista jalkautuvaa psykiatrista palvelua.

Tavoitteena on lasten ja nuorten varhainen tuki esimerkiksi kouluissa ja oppimisympäristössä.

Turun kaupunki on panostanut vuodesta 2019 syrjäytymisen ehkäisyyn kärkihankkeella, jossa vahvistetaan nimenomaan lasten ja nuorten kanssa tehtävää perustason mielenterveystyötä.

Hankkeessa on muun muassa viestitty helposti lähestyttävistä nuorten psykososiaalisen tuen palveluista ja koulutettu Turun kaupungin koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä puheeksi ottamiseen sekä palveluohjaukseen. Lisäksi noin 750 Turun kaupungin työntekijää on koulutettu mielen hyvinvoinnin tukemiseen.

Vuosittain Turun kaupunki on lisännyt resursseja koulujen oppilashuoltoon, jossa on kehitetty muun muassa mallia koulupoissaoloihin puuttumiseen.

Sivistystoimialalla on lisätty systemaattista yhteydenpitoa etäopetuksessa oleviin koululaisiin: kuraattorit sekä psykologit ottavat välittömästi yhteyttä oppilaaseen, kun huoli hänen tilanteestaan on tullut tietoon.

Poikkeuksellisina aikoina on tärkeää pitää peruspalvelut toimintakykyisinä. Koko koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstö toimii kaupungin erittäin vakavasta koronatilanteesta huolimatta kouluissa, eikä terveydenhoitajia ja lääkäreitä ole siirretty koronanvastaiseen työhön.

Olemme lisänneet oppilashuollon resurssia peruskouluihin tämän vuoden helmikuussa kuraattori-psykologityöparilla sekä kolmella kouluterveydenhoitajalla.

Teemme Turussa suunnitelmia myös uudentyyppisen jalkautuvan moniammatillisen tiimin perustamisesta oppilashuollon tueksi. Tämän lisäksi olemme lisäämässä resursseja perheneuvolan työhön sekä alakouluihin suunnittelemme ns. koulucoach-toimintaa vastaavalla mallilla kuin Turun yläkouluissa toimivat psykiatriset sairaanhoitajat.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä kehitämme lasten ja nuorisopsykiatrian palveluja sekä yhteistyötä Lastenklinikan kesken. Haasteena on myös, että lasten ja nuorisopsykiatreja ei ole riittävästi. Tilanne on valitettavasti jatkunut pitkään tällaisena valtakunnallisestikin.

Erikoissairaanhoidon resurssienkaan lisäys ei ratkaise vakavaa ongelmaa. Meidän tulee ensisijaisesti löytää keinot, joilla vähennetään nuorten joutumista erikoissairaanhoitoon. Haluamme entisestään parantaa yhteistyötä kaikkien toimijoiden kanssa, jotta lasten ja nuorten oireiluun pystytään reagoimaan mahdollisimman varhain ja toimimme yhteisymmärryksessä samaan suuntaan.

Tapaamme kaupungin ja sairaanhoitopiirin kesken jälleen heti pääsiäisen jälkeen arvioimaan, mihin hoitoketjun kohtaan puuttumalla ja miten resursoimalla saamme mahdollisimman suuren hyödyn lasten ja nuorten parhaaksi.

Teemme parhaamme pitääksemme osaltamme huolta tärkeimmistämme – lapsista ja nuorista.

Minna Arve, kaupunginjohtaja, Turun kaupunki; Matti Bergendahl, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja; Riitta Liuksa, toimialajohtaja, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala; Petri Virolainen, Tyksin sairaalajohtaja