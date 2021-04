Turun Sanomien artikkelissa 27.3. ”Kun ihminen kasvaa vinoon” käsiteltiin pahuuden ilmenemistä ja korostettiin pahuuden syntymisen ennaltaehkäisyn merkitystä. Mistä siis pahuus alkaa?

Ihmisen henkiselle kehitykselle ensimmäiset elinvuodet ovat ensiarvoisen tärkeät. Jos lapsi ei saa huolenpitoa ja hellyyttä eli rakkautta, voivat aivot vaurioitua niin, että ihmisestä kehittyy tunnekylmä narsisti tai psykopaatti. Tämä kehitys johtaa epäsosiaalisuuteen ja usein rikollisuuteen. Ihminen on tällöin pahan kierteessä, mikä voi johtaa edelleen päihteiden käyttöön ja itsetuhoisuuteen.

Eino Leino runoili Tumma-helkavirsissä muun muassa: ”Tuo oli tumma maamon marja syntymässä säikähtänyt, näki kauhut kaikkialla - - enin ihmisten elossa.”

Pahuus on kiinteästi ihmisessä, mutta miten siitä pääsisi irti? No, tietenkin pahuuden vastavoimalla – rakkaudella.

Mikä on rakkauden sanoma?

Rakkautta on monenlaista, mutta suurinta rakkautta on antaa itsensä ja elämänsä toisten edestä. Armollinen Jumala on rakkaus. Jumalan rakkaus ei koskaan katoa, se on ikuisen elämän tie. Tätä sanomaa kristinusko ja pääsiäisviikko tuo juuri esille.

Aimo Lounaja

Turku