Turun keskustasta päätettiin houkuttelevuuden nimissä tehdä Turku Center. Tunnen jo, miten maakunnista rynnitään paikanpäälle kokemaan tätä uutta kansainvälistä nähtävyyttä – tai sitten ei.

En ymmärrä, mikä on kohderyhmä karkealle, tarkoituksettomalle englannille? Tällaiselle kolmikymppiselle englanti on niin arkinen työkalu, että englannin sanoilla on minulle ihan oikea tarkoitus ja tällaisissa paikoissa ne maistuvat Espanjan turistirannan nuhjuisimmalle rihkamakojulle, josta saa ostaa samoja aurinkolaseja kuin 1990-luvulla.

Jos niitä aurinkolaseja kauemmaksi viitsii kävellä huomaa, että useimmissa maissa ymmärretään paikallisen kielen arvo ja käytetään sitä nimeämiseen, otsikointiin, mainoksiin ja niin edelleen. Se ei tee paikallisista yhtään nuivempia tai epämiellyttävämpiä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sen sijaan tuntuu, että täällä nimisuunnittelussa on jääty jumiin jonkinlaisiin kansainvälisyyden pahvisiin lavasteisiin, eikä huomata, että lavasteet pitäisi uusia, sillä niistä meni uskottavuus jo vuosikymmeniä sitten. Tikkurilan kirkko voitti ihan syystä nimipalkinnon viime vuonna.

Turku Center nimenä ei muuta mitään. Kukaan ei ole oikeasti tehnyt mitään keskustan imagon, käytettävyyden tai ulkonäön eteen. Siihen vain lisättiin absurdi englanninkielinen sana, jota käytetään yleensä pelloille perustettujen ostoskeskusten yhteydessä. Niihinkö haluamme vertautua?

Markus Norrgran

ohjelmoija