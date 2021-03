Meillä terveydenhoitajilla, kuten monella muullakin lasten ja nuorten kanssa työskentelevillä ammattilaisilla, on huoli lapsista ja nuorista. Resurssia kouluterveydenhuollossa tai neuvolassa ei ennen covid-19-pandemiaa ollut riittävästi. Nyt pandemian aikana sitä on vielä vähemmän. Terveydenhoitajia on edelleen siirrettyinä osittain koronanvastaiseen työhön.

Terveydenhoitaja on korkeasti koulutettu, laillistettu sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja, jonka koulutus on ammattikorkeakoulussa nelivuotinen. Terveydenhoitaja on ennaltaehkäisevän hoitotyön asiantuntija. Jokaisella suomalaisella on oma terveydenhoitaja.

Terveydenhoitajat työskentelevät lasten- ja äityisneuvoloissa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, vanhustenhoidossa ja terveysasemien vastaanotoilla. Monipuolinen ja vaativa koulutus mahdollistaa työskentelyn eri sektoreilla. Sairaanhoitajan pätevyys oikeuttaa työskentelyn myös sairaanhoidollisissa työtehtävissä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittaa, että lakisääteisiä ennaltaehkäiseviä palveluja tulee tarjota myös pandemian aikana. Toisin on käynyt.

Neuvolatoimintaa supistettiin rankalla kädellä keväällä 2020. Tämän jälkeen terveystarkastusaikoja on lyhennetty ja osa siirretty järjestettäväksi puhelimitse.

Opiskelija- ja kouluterveydenhoitajat ovat olleet siirrettyinä koronapandemian vuoksi 2020 keväällä poikkeuslain aikana ja syksyllä oman työn ohella osittain toisiin työtehtäviin; tartunnanjäljitystehtäviin, infektiovastaanotoilla vastaanottamaan mahdollisia koronapotilaita ja koronapuhelintyöskentelyyn.

Terveystarkastukset kouluissa lopetettiin keväällä 2020 Turussa ja monessa muussa kunnassa lähes kokonaan, syksyllä alettiin kuroa kiinni kevään ja syksyn tarkastuksia, kuitenkin niin, että koronatyö jatkui oman työn ohella.

Terveydenhoitajien terveystarkastuksia jopa viime keväästä on edelleen tekemättä satoja. Osalla lapsia ja nuoria edellisestä tarkastuksesta on kohta jo kulunut kaksi vuotta. Lakisääteisiä laajoja lääkärintarkastuksia on edelleen rästissä.

Terveydenhoitajat eivät ole saaneet yhtään enempää aikaa tai resurssia tämän työn tekemiseen.

Terveydenhoitaja on lapselle ja nuorelle tuttu ja turvallinen aikuinen koulussa. Kouluterveydenhoitajalla voi käydä pienestä huolesta, matalalla kynnyksellä, leimaantumatta.

Terveydenhoitajien terveystarkastuksia jopa viime keväästä on edelleen tekemättä satoja.

Terveydenhoitajan ammattitaitoa ja konsultaatioapua tarvitaan ohjaamaan lapset, nuoret ja perheet oikean avun piiriin.

Nyt kun terveydenhoitajien työpanosta on vähennetty ennaltaehkäisevästä työstä, tulee se näkymään viiveellä lääkärien vastaanotoilla, päivystyksessä, kouluissa ja lastensuojelussa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat eivät ole vähentyneet koronapandemian aikana, päinvastoin. Nyt jo on näyttöä siitä, että psykiatrian lähetteitä on tehty enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan.

Jokaisella lapsella on oikeus lakisääteiseen terveystarkastukseen vuosittain. Sellaiseen tarkastukseen, jolla on merkitystä. Terveystarkastuksia tehdään edelleen lyhyemmillä, supistetuilla ajoilla tai yhdistettynä lääkärintarkastukseen.

Terveydenhoitajalla tulisi olla aikaa kysyä se tärkein kysymys: Mitä sinulle kuuluu? Ja mikä tärkeämpää, tulisi olla aikaa kuunnella vastaus.

Muun muassa Turun hyvinvointitoimialalla tehty päätös neuvola-aikojen lyhentämisestä sekä kouluhoitajien siirrosta muihin tehtäviin huomioimatta lisäresurssia vaarantaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin. Tämä on vastoin THL:n suosituksia.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen edellyttää, että lakisääteisille palveluille turvataan riittävät resurssit.

Useissa tutkimuksissa on todettu, että neuvola- ja kouluterveydenhuollon toiminta viime kädessä säästää kustannuksia lastensuojelusta. Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan esimerkiksi 8.–9. luokkien oppilaat saivat eniten apua ja tukea hyvinvointiinsa juuri kouluterveydenhuollosta (terveydenhoitajalta 88,5 ja koululääkäriltä 84,7 prosenttia).

Suomen Terveydenhoitajaliiton Turun terveydenhoitajien paikallisosaston hallitus on lähestynyt kouluterveydenhuollon tilanteesta Turun kaupunginjohtajaa, perhe- ja sosiaalipalvelua ja hyvinvointitoimialan johtoa joulukuussa 2020. Tämän jälkeen käynnistyi selvitystyö kouluterveydenhuollon tilasta.

Odotamme edelleen toimenpiteitä ja lisäresurssia kouluterveydenhuollon saatavuuden parantamiseksi.

Tarvitsemme terveydenhoitajat juuri nyt tekemään sitä arvokasta, ennaltaehkäisevää työtä, josta lapset ja nuoret sekä perheet hyötyvät.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

STHL:n Varsinais-Suomen Terveydenhoitajayhdistyksen hallitus