Koronakriisi on koetellut yrityksiä ja niiden työntekijöitä rajusti, mutta toistaiseksi jossain määrin pelättyä vähäisemmin. Yritystoimintaa on kriisin aikana tuettu sekä suoraan että epäsuorasti. Nyt meillä on kolmas kustannustukipaketti estämässä elinkelpoisten yritysten ja niiden työpaikkojen tarpeetonta tuhoutumista.

Viime aikoina jotkut taloustieteilijät ovat alkaneet vaatia yritystukien painopisteen siirtämistä suorista, kustannustuen kaltaisista tuista vastikkeellisiin tukiin, kuten takauksiin. Muutosta perustellaan sillä, että näin tuet eivät kohdistuisi yrityksiin valikoituneesti.

Perustelu ei ole aukoton. Tosiasiassa valikoituminen tapahtuisi vain toisen toimijan, eli ulkoisen rahoituksen myöntäjän, kuten pankin toimesta.

Vastikkeellisiin tukiin siirtymistä esittävät tahot katsovat, että olennaista on yrittäjien omat innovaatiot ja yrittäjän omien rahojen sijoittaminen hankkeisiin. Heiltä kuitenkin tuntuu unohtuvan se, että samaan aikaan kun rahoituksen saannin kannalta keskeinen yritysten kassavirta on käytännössä kuristettu olemattomaksi, pankit joutuvat neutraloimaan pandemian aikana antamansa helpotukset lainanhoitoon ja valmistautumaan pankkien vakavaraisuusvaatimusten voimakkaaseen kiristymiseen.

Tässä tilanteessa parhaidenkin pk-yritysten mahdollisuudet saada ulkoista rahoitusta ovat heikot.

Emme palaa vanhaan vaan meitä odottaa uusi normaali, jossa talous on rakennemuutoksen ja sopeuttamisen tarpeessa.

Samaan aikaan, kun yritysten kassavirtaa leikataan voimakkaasti erilaisilla liiketoiminnan rajoituksilla, väitetään kustannustuen tapaisten tukien jatkamisen johtavan siihen, että yritykset oppivat luottamaan tuen saamiseen myös tulevaisuudessa eivätkä pyrikään toimimaan tehokkaasti tai tuottavasti.

Tälle väitteelle ei ole nähtävissä perusteita. On kohtuutonta syyttää yrityksiä tai niiden omistajia vaikeuksista, jotka johtuvat siitä, että elinkeinotoimintaa rajoitetaan lailla, viranomaisten päätöksillä tai voimakkailla suosituksilla.

Emme palaa vanhaan vaan meitä odottaa uusi normaali, jossa talous on rakennemuutoksen ja sopeuttamisen tarpeessa. Siinä tilanteessa tukijärjestelmien tulee olla erilaisia kuin ne tukijärjestelmät, jotka ovat perusteltuja nyt, pandemian jatkuessa.

Pahinta meidän kaikkien kannalta olisi nyt se, että kohtuullisesti toimiva korona-ajan tukijärjestelmä ajettaisiin alas ja siirryttäisiin johonkin sellaiseen, minkä toimivuudesta ei ole mitään takeita vallitsevassa tilanteessa. Näin me riskeeraisimme kaiken; elinkelpoiset yritykset ja niiden työpaikat sekä tähän mennessä käytetyt yritysten koronatuet.

Petri Malinen

ekonomisti

Suomen Yrittäjät