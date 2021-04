Ever Given -alus näytti sen, mitä ahneus saa aikaan ja konkreettisesti se sulki Suezin kanavan. Mutta myöskin vapautti sen vapaalle merenkululle viikkoa myöhemmin.

Alukseen on saatu pituutta 400 metriä, mutta suurin syy kanavaan juuttumiseen lienee aluksen lastin korkeus. Tällaisen aluksen ei pitäisi kulkea lainkaan tällaisella reitillä, missä se nyt kulki.

Ever Given -aluksen tuulipinta on liian suuri johtuen konttipinoista sen kannella. Siksi alus menetti ohjattavuutensa. Vaikka Suezin kanava onkin mitoitettu tällaisten alusten kuljettavaksi, alusten lastin korkeus ei enää sovi kanavalle. Tuulipinta tulee vastaan.

Hiekkaerämaan tuulet voivat olla petollisia. Ja nekin muiden myrskyjen lailla ovat kasvussa.

Tuuli, mikä puhalsi yli hiekka-aavikon, vei alukselta ohjattavuuden, kun ei se voinut säilyttää nopeuttaan kanavassa. Alus kääntyi vinottain kanaalissa tunkeutuen sen rannan hiekkatörmään. Samoin teki aluksen peräpää vastarannalle ja kanaalin tukos olikin valmis.

Ahneudesta opitaan "kantapään" kautta, mutta silläkin on hintansa.

Olisiko siellä edes ollut kanaalin eteläpäässä tarpeeksi suuria hinaajia, jotka aluksen pystyisivät vetämään pois tästä "vankeudesta"? Tuskinpa vaan on ja myöskään hollantilaisyhtiön hinaajat, sillä niitä kai on, eivät pääsisi aluksen eteläpuolelle sitä irrottamaan "kiipelistä". Paitsi Afrikan mantereen kiertämällä. Jos niiden olisi pitänyt kiertää Afrikan mantereen ympäri päästäkseen Suezin kanavalle, tulee siitä pitkä aika alusten odotukselle kanavasta läpi päästäkseen.

Toisaalta nämä suuret hinaajat aiheuttavat potkurivirroillaan vaaran kanavan rantojen sortumisesta.

Lopulta Ever Given irtosi "vankeudestaan" ja kanava vapautui merenkululle. Minä uskoin, että aluksesta ehkä joudutaan kontteja purkamaan jo siellä kanavassa.

Pitäisi määritellä alusten ja niiden lastien maksimikorkeus kanavan kautta ajettaessa. Nyt mentiin sen määrän yli ja reippaasti korkeudessa.

Eiköhän näistä virheistä opita, mutta valitettavasti vasta sitten, kun jotain tällaista tapahtuu.

Onhan se komeata, kun laivassa on kontteja niin paljon, että niiden ylitse ei tahdo enää nähdä. Mutta tämä komeus kuitenkin haihtuu, kun niitä joudutaan purkamaan aluksesta esimerkiksi Suezin kanavassa. Se maksaa maltaita, sillä merenkulku, varsinkin kun se joutuu "blokkiin", on kallista.

Rauno Jokiniemi

merikapteeni

Noormarkku