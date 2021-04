Leo Lindstedt: Ketkä vastaavat liikenteen terveyshaitoista?

Yksityisautoilu on vastuuttoman vapauden pyhä lehmä. Yhdyskuntarakenne, missä etäisyydet kodin, koulujen ja työpaikkojen välillä pitenevät, tekee joillekin pyhästä lehmästä välttämättömän pahan. Vai tekeekö, sitä miettiköön omalla autolla kotoa työpaikalle ja takaisin pendelöivä.

Oli miten oli, arjen työmatkojen lisäksi on paljon muutakin yksityistä moottoriajoneuvoliikennettä. Mielenkiintoista on esimerkiksi kuunnella kuntosaleihin ja vastaaviin liikunta- ja urheilutiloihin kulkevien valituksia siitä, ettei treenipaikoilla ole riittävästi ilmaisia parkkipaikkoja.

Tosiasia lienee myös, että Turussa yksityisautoille tarkoitetun toriparkin rakentaminen on vähentänyt joukkoliikenteen käyttöä. Ehkä se myös siirsi ostosmatkoja omilla autoilla tehtäviksi alueen ostoskeskuksiin ja niiden ilmaisiin parkkitiloihin ja -halleihin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Joka tapauksessa tieliikenteellä on kolareiden ja onnettomuuksien aiheuttamien kuolemien ja vammojen lisäksi paljon muitakin terveyshaittoja. Yleisesti moottoriajoneuvoliikenneliikenne on kaupunkimaisen ympäristön suurin ilmanpilaaja.

Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, että pienetkin pienhiukkaspitoisuudet ovat terveydelle haitallisia. Riskit sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä esiin tulevista terveyshaitoista kasvavat pienhiukkaspitoisuuden kohotessa.

Terveyshaitoista ovat yleisimpiä hengitysteiden vauriot kuten yskä, astma, tulehdukset, syöpä ja keuhkokatarri. Myös sydän- ja keuhko-oireet pahenevat. Niitä aiheuttavat typpidioksidit, pöly ja pienhiukkaset. Ja haittavaikutuksille alttiimpia ovat vanhukset ja lapset.

Pyhän lehmän pahoinvointiseurauksia voisi jatkaa vaikkapa meluun ja stressiin sekä yleensä hektiseen elämäntapaan.

Mutta palataan otsikkoon. Yksi vaihtoehto olisi tehdä syntipukkeja yksityisautoilijoista. Heidän autoilustaan ja renkaitten ja ajoradan välisestä kitkastahan nuo terveyshaitat syntyvät. Mutta on muitakin näkökulmia.

Tupakoinnin alalla on jo käyty oikeudenkäyntejä, missä tupakoinnista johtuvat sairaudet on pantu oikeudessa tupakkateollisuuden niskoille. Ja nyt on menossa tupakka- ja muoviteollisuuden vastuun siirtäminen tupakantumppien ja mikromuovin jätehuollon kustannuksista niiden tuottajille. Ja ainakin tupakkatuotteitten mainostaminen on Suomessa kielletty.

Siispä henkilöautojen valmistajat vastaamaan liikenteen terveyshaitoista. Autojen mainostaminen kielletään. Jälkimmäinen säästäisi myös sademetsien turhaa kaatamista.

Voitaisiinko syyte virkavelvollisuuden laiminlyönnistä nostaa niitä viranhaltijoita kohtaan, jotka ovat liikennejärjestelyjä koskevilla teoillaan aiheuttaneet yllä mainittuja vakavia terveyshaittoja? Sillä tutkittua, julkista tietoa aiheesta on yllin kyllin - myös poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kirjoittaja on yhteiskunnallinen osallistuja.