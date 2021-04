Turun Sanomissa on käyty mielenkiintoista ja asian ytimessä olevaa kulttuurikeskustelua, jonka aloitti Aura of Puppets ry:n puheenjohtaja Antti-Juhani Manninen (TS 11.3.) esittämällä kulttuurin kolmannelle sektorille koronatukea. Hänelle vastasi vapaa-aikatoimialan Minna Sartes (16.3.) kertomalla, miten Turun kaupunki on vastannut haasteeseen tukia lisäämällä. Perjantaina 19.3. vasemmistoliitto puheenjohtaja Li Anderssonin johdolla totesi Sartesin esittämät keinot riittämättömiksi, mitä ne toki ovatkin.

Li Andersson, Sara Koiranen ja Mervi Uusitalo-Heikkinen kertoivat kirjoituksessaan valtuustoaloitteestaan, jonka mukaan Turun kaupunki myöntäisi taide- ja kulttuurialan yhteisölle suunnatun ylimääräisen apurahakierroksen koskien alan freelancereita. Ehdotus on ehdottomasti toteuttamisen arvoinen, mutta sinällään täysin riittämätön Turun rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Ongelma on yksinkertainen: Turun kaupungin kokonaisbudjetti on noin 1,3 miljardia euroa. Siitä kulttuurilautakunnan osuus on vaivaiset 35,7 miljoonaa ja puhtaasti kolmannelle sektorille suunnatut avustukset kokonaisuudessaan vähän yli 1,8 miljoonaa.

Kuten lukija heti huomaa, vapaan kulttuurikentän osuus kokonaisbudjetista on naurettavan alhainen eikä kestä vertailua vertaiskuntiin, kuten Tampereeseen tai Helsinkiin.

Kun kyse on rakenteellisesta ongelmasta, ei yksi ylimääräinen korona-avustus paljon auta. Tarvitaan paljon perusteellisempi remontti, jonka kolme tukijalkaa ovat kolmannen sektorin avustusrahojen välitön korotus arviolta kolmella miljoonalla eurolla, kolmannen sektorin tilaongelmien lopullinen ratkaiseminen (viimeinkin) sekä tärkeimpänä uuden viran luominen: Turun kulttuurielämä ja sen vapaa sektori tarvitsee oman intendenttinsä eli suomeksi palkallisen puolustajansa kulttuurilautakunnan kokouksiin.

Vapaalla sektorilla ei ole virallista puolustajaansa, ja siksi se on rakenteellisesti heitteillä.

Kaikilla kulttuuri-instituutioillamme on jo vastaava johtajansa, joka pitää huolta siitä, että tarvittavat määrärahat ja rakennushankkeet hoituvat, oli miljoonaluokka mikä tahansa. Vapaalla sektorilla ei ole virallista puolustajaansa, ja siksi se on rakenteellisesti heitteillä.

Joku voi väittää vastaan ja sanoa, että tässä taloudellisessa tilanteessa siihen ei ole varaa, mutta se on kestämätön väite, kun katsellaan alussa esittämiäni vertailulukuja tai jos nostetaan esiin kulttuuripääkaupunkivuoden satsaukset pääasiassa kolmanteen sektoriin sekä sen tuomat huimat voitot.

Eikö kulttuuri teekään niin hyvää, että sitä voisi myös vapaalla sektorilla säällisesti tukea?

Kaiken lisäksi kulttuuri ei ole pelkkää taidetta tai taloutta. Se on ennaltaehkäisyä, terveyttä ja koulutusta. Kaikki tulevaisuuden tekijöitä.

Esa Silander

kulttuurilautakunta

(sd)