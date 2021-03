Turun Sanomat uutisoi 24.3. Turun nuorisopsykiatrian kriisistä. Jutussa kerrottiin nuorisopsykiatrian poliklinikan lähetteiden määrän nousseen viime syksyn aikana 55 prosenttia ja nuorten nukkuvan muun muassa psykiatrisen osaston lattialla, koska vuodepaikkoja ei ole riittävästi.

Nuorten kasvanut mielenterveyspalvelujen tarve johtuu luonnollisesti koronasta: etäkoulu, sosiaalisten kontaktien rajoittaminen, harrastusten loppuminen ja koronan myötä pahentunut nuorisotyöttömyys ovat lisänneet nuorten ahdistusta.

Kotien seinien sisällä lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan kasvu on ollut poikkeusaikoina järkyttävän suurta vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmien pahennuttua. Vaikutukset nuoriin tulevat olemaan pitkäkestoiset.

Tässäkin tilanteessa on nuorisopsykiatrian osastopaikkoja vähennetty aiemmasta, ja niitä on tällä hetkellä enää 10, täysin riittämättömästi. Osastolla saa resurssipulan takia olla vain lyhyitä ajanjaksoja, kuten muutamia päiviä, vaikka nuori olisi vakavasti itsetuhoinen ja pidemmän osastohoitojakson tarpeessa.

Nuorille ei myöskään ole Turussa päihdeyksikköä, vaikka moni nuori tarvitsisi päihdehoitoa. Psykiatrisella ei hoideta päihderiippuvuutta.

Tilanne on Turussa ollut nuorten mielenterveyspalvelujen osalta katastrofaalinen jo vuosia. Jo ennen koronaa poliklinikkahoitoon pääseminen on ollut vaikeaa ja palveluverkoston sisäinen vastuuttaminen on ollut sekavassa tilassa.

Miksi Turkua ei kiinnosta hoitaa asiaa kuntoon? Mitä täytyy tapahtua, jotta tilanteen vakavuuteen herätään?

Mielestämme tässä olisi ollut kriisikokouksen paikka ja syytä etsiä kiireellä ratkaisuja jo pidemmän aikaa. Tiedossa oli myös jo poikkeusajan alkaessa, että tilanne tulee osumaan vaikeimmin juuri niihin lapsiin ja nuoriin, jotka ovat jo aikaisemmin olleet kaikkein haavoittuvimmassa asemassa.

Resursseja ei silti lisätty. Tilanne on äärimmäisen kuormittava myös nuorisopsykiatrian työntekijöille, joilla sairauslomien määrä on kasvanut kuormituksen kasvettua liian suureksi. Lisää sekavuutta ja epävarmuutta kokonaistilanteeseen tulee tuomaan sote-uudistus.

24.3. päätettiin uusista valtiontuista – nyt kohdennetusti nimenomaan muun muassa nuorten hyvinvointiin. Tämä tuki on ehdottomasti käytettävä esimerkiksi nuorten mielenterveyspalveluihin ja jalkautuvaan nuorisotyöhön. Resursseja molempiin on lisättävä merkittävästi.

On otettava huomioon, että kyseessä ovat nuoret, joiden oikeuksien suojaaminen on ehdottoman tärkeää. Suomi on ratifioinut YK:n lasten oikeuksien sopimuksen ja jo perustuslaissa säädetään oikeudesta kiireelliseen mm. psykiatriseen hoitoon. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Turun kaupunki eivät toteuta perustuslain sekä sen nojalla annettujen terveydenhuoltolain ja mielenterveyslain mukaisia säännöksiä.

Tilanne on korjattava. Emme voi odottaa pidempään. Hätähuudot on huudettu. Nyt on alettava toimia.

Laura Rantanen

kaupunginvaltuutettu, kasvatus - ja opetuslautakunnan jäsen (vihr)

Minna Sumelius

varakaupunginvaltuutettu, nuorisolautakunnan jäsen (vas)