Armeijan käyneet muistavat varmasti vuosien ja vuosikymmentenkin jälkeen siellä opetettuja perusasioita. Paljon isoja kokonaisuuksia, jotka koostuivat niistä pienistä jutuista. Jutuista, jotka aluksi tuntuivat hieman jopa oudoilta.

Hyvin nopeasti näiden pikkujuttujen tarkoitus valkeni, ne sisäistettiin ja lopulta niitä toteutettiin automaattisesti. Varsinkin taistelukoulutuksessa näiden asioiden tärkeys korostui. Tiet ylitetään ripeästi, ruokailu tapahtuu ilmasuojassa, valo- ja äänikuri on ehdoton, sivuttaisliike paljastaa ja monia monia muita.

Näiden pienten, mutta tärkeiden asioiden tarkoitus on suojata omaa toimintaa ja niillä vaikeutetaan vihollisen kykyä havaita ja kohdistaa toimiaan omiin joukkoihimme. Yksinkertaistettuna niillä suojataan omaa ja kaverin henkeä.

Koko joukon on noudatettava näitä samoja menetelmiä, sillä yksittäisen taistelijan huolimattomuus voi asettaa muut vaaraan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Suomi on ollut koronapandemian vuoksi hieman yli vuoden täysin uudenlaisessa tilanteessa. Poikkeuksellisen tästä tilanteesta tekee myös se, että samaa taistelua käy muukin maailma.

Suomen ja muun maailman taistelu ei ole olemassaolomme puolesta, vihamielistä valloittajaa vastaan vaan vihollinen on virus, joka kohtelee heikoimpia kaikkein julmimmin. Se estää myös muita elämästä turvallista ja normaalia elämää, sillä se leviää helposti ja taudin jälkiseuraamukset voivat olla arvaamattomia.

Entinen, rajoituksista vapaa elämä tuntuu jo jotenkin kaukaiselta ja jokainen miettii, että koska tämä oikein loppuu. Melkeinpä kyllästymiseen asti on toistettu ohjeita, suosituksia ja määräyksiä. Nämä ovat niitä pikkuasioita, jotka kansa on joutunut sisäistämään ja lopulta ottamaan osaksi arkeaan. Desinfioi kädet, yski hihaan, käytä maskia, pidä turvaväli ynnä muuta. Näidenkin menetelmien tarkoitus on suojata omaa ja kaverin henkeä.

Jos jätät jonkun niistä kerran tai kaksi tekemättä, mitään ei välttämättä tapahdu ja se ei juurikaan muuta isoa kuvaa tai kokonaistilannetta mihinkään. Kuitenkin niitä systemaattisesti laiminlyömällä kasvatetaan riskiä ja saatetaan itsensä sekä muut vaaraan.

Se huolimaton henkilö, joka on vetänyt tulen itseään kohti, voi selvitä naarmuilla, mutta vieruskaveri ja kymmenen muuta ovat saaneet osuman ja osa heistä kamppailee hengestään. Kova hinta siitä, että yksi ei viitsinyt tehdä asioita oikein.

Tarpeeksi monta kertaa kun taktisella tasolla tehdään virheitä ja yksittäisiä taisteluita hävitään, se alkaa väistämättä näkymään myös strategisella tasolla ja ennen pitkää koko sota ollaan vaarassa hävitä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Siksi nyt on tärkeää olla epäitsekäs ja laittaa oma mukavuudenhalu tai muu syy taka-alalle ja toimia oikein. Vielä koittaa päivä, jolloin voimme taas elää normaalisti.

Korona-aika on nostanut palvelujen toimivuuden ja sopeutumiskyvyn merkityksen aivan uudelle tasolle. Siksi koen, että on aiheellista kiittää yhteiskuntamme eri toimijoita siitä, että he ovat olleet niin sisukkaita ja työllään mahdollistaneet meidän kaikkien arjen sujuvuuden näinkin poikkeuksellisena aikana.

Kiitos kaupan henkilökunnalle, että saan ostettua ruokaa perheelleni. Kiitos alkutuotannolle ja jatkojalostajalle ruokamme olemassaolosta. Kiitos siivoojille, että voimme liikkua puhtaissa tiloissa. Kiitos asentajille, rakentajille ja kuljettajille, että yhteiskuntamme liikkuu ja toimii.

Kiitos opettajille, jotka etäyhteyksien välityksellä yrittävät opettaa tärkeitä tietoja, taitoja ja tapoja. Kiitos päiväkodeille, että pidätte huolen lapsistamme, kun vanhemmat ovat töissä.

Kiitos ravintoloille, että kaiken tämän jälkeen jaksatte avata ovenne uudelleen. Kiitos viihde- ja kulttuuriväelle, että suunnittelette tulevaisuutta, vaikka se onkin epävarma.

Kiitos työnsä menettäneille ja konkurssin tehneille, että ette ole lannistuneet vaan olette päättäneet nousta.

Kiitos poliisille, pelastajille ja ensihoidolle, jotka suorittavat tehtävänsä tilanteessa kuin tilanteessa. Kiitos lääkäreille, jotka joutuvat tekemään isoja päätöksiä. Kiitos tuleville kollegoilleni eli hoitajille, että he joka päivä pitävät huolen niistä, jotka eivät siihen itse pysty.

Kiitettävien lista on melkeinpä loputon.

Meidän kaikkien tekoja tarvitaan, että elämä voi jonain päivänä vielä olla turvallista ja normaalia, aivan kuin silloin ennen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Juho-Pekka Kaunismäki

(toivottavasti) keväällä valmistuva sairaanhoitajaopiskelija