Janne Salakka kirjoitti poikien ja nuorten miesten puolesta täyttä asiaa mielipidekirjoituksessaan "Nuorten hyvinvointia tuettava kaikin konstein – Poikien Talo Turkuun" (TS 21.3.).

Turun Tyttöjen Talo on toiminut Turussa jo 14 vuotta. Sinä aikana Setlementtiliiton alla toimivaa Poikien Talo -toimintaa on ainakin kahdesti yritetty saada Turkuun. Hakijoiden tukena on Turun kaupunki sekä muut järjestöt.

Me Tyttöjen Talolla tunnistamme vahvasti nuorisotyön kentältä tarpeen saada myös pojille ja miehille kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä toimintaa. Lisäksi tarvetta olisi pojille suunnattuun seksuaaliväkivaltatyöhön ja pop in -seksuaalineuvontaan.

Poikien kohdalla tulisi erityisesti keskittyä erittäin haastavassa tilanteessa oleviin poikiin, jotka saataisiin palvelujen piiriin matalakynnyksisellä toiminnalla.

Järjestöjen rooli palvelukartastolla on ennaltaehkäisevä sekä kannattelevaa tukea antava. Toiminnassa keskeisintä on tarjota maksutonta mielekästä vapaa-ajan toimintaa.

Poikien Talo ei yksinään riitä korjaamaan Turun alueen tarpeita pojille ja miehille, mutta osana palvelutoimintaa se tukisi kokonaisuutta.

Poikien Talon/Tyttöjen Talon toimintaan kuuluu tarjota tila niille, joille sitä ei muualta löydy. Esimerkiksi kouluväkivaltaa kokenut nuori ei välttämättä löydä paikkaansa nuorisotalon palveluista vaan hakeutuu vain tytöille tai pojille tarkoitettuun tilaan.

Poikien ja Tyttöjen Talojen toiminta perustuu setlementtiarvoihin, sukupuolisensitiiviseen ja kulttuurisensitiiviseen työotteeseen sekä yhteisöllisyyteen. Yksilön kohtaamiseen käytetään aikaa ja panostetaan yksilötukeen.

Turussa on mahtavaa osaamista nuorisotyön saralla ja yhteistyö eri toimijoiden välillä toimii. Kohtaamani ammattilaiset todella välittävät nuorista ja heidän hyvinvoinnistaan.

Jaan huolen nuorisotyöntekijöiden jaksamisesta sekä toivon, että he saavat kaiken mahdollisen tuen tuleviin vuosiin. Työn tekemistä auttaa, mikäli on paikkoja, joihin ohjata nuoria, varmistaa että he saavat tarvitsemansa tuen.

Polarisoituminen nuorten henkisessä hyvinvoinnissa näkyy koronavuoden jälkeen. He, joilla oli ennestään ongelmia ovat painuneet ongelmiensa kanssa syvemmälle.

Meillä nuorisotoimijoilla on iso pakka purettavana ja varsinkin ennaltaehkäisevään työhön tulee panostaa voimakkaasti. Eli vahva kyllä Poikien Talolle.

Nina Pietikäinen

johtaja

Turun Tyttöjen Talo / Auralan Nuoret ry