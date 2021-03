Suomen kestävän kasvun ohjelmassa on hyviä aineksia talouden uudistumiseen ja vihreään siirtymään. Ohjelman onnistumisen ratkaisee pitkälti se, saako ohjelma liikkeelle riittävästi yksityisiä investointeja.

Hallitus esitteli vastikään alustavan suunnitelman Suomen kestävän kasvun ohjelmasta eli siitä, miten Suomi aikoo käyttää 2,1 miljardin euron osuutensa EU:n elpymisvälineestä. Ohjelmassa on paljon hyviä linjauksia, joilla on tarkoitus vauhdittaa teollisuuden kestäviä investointeja, digitalisaatiota, TKI-toimintaa sekä osaamistason nostamista ja työperäistä maahanmuuttoa.

Vaikka linjaukset ovat pääosin kannatettavia, voidaan rahat edelleen käyttää joko hyvin tai huonosti.

Hankkeiden yksityiskohdat, kriteerit ja mittarit ovat edelleen avoimia kysymyksiä. Hankkeiden yksityiskohdissa on varmistettava, että kilpailu toimii ja parhaat ideat voittavat. Rahoitus on käytettävä markkinaehtoisesti ja teknologianeutraalisti, aidosti kasvua ja kilpailukykyä edistävällä tavalla. Hankkeiden on oltava riittävän vaikuttavia kokonaisuuksia, ettei rahoitus pirstaloidu liian pieniin puroihin.

Kestävän kasvun ohjelman onnistuminen on suurelta osin kiinni siitä, pystytäänkö julkisella rahoituksella vivuttamaan yksityisiä investointeja.

Yksityisten investointien vauhdittaminen kestävän kasvun hankkeisiin on hallituksen tavoite ja hallitus onkin laskenut ohjelman houkuttelevan liikkeelle vähintään kolmella miljardilla eurolla yksityistä rahaa. Ohjelman vaikuttavuus vaatii, että yritykset lähtevät mukaan toteuttamaan sitä.

Kestävän kasvun ohjelma on herättänyt paljon kiinnostusta yritysten keskuudessa. Moni yritys suunnittelee vihreämpää tulevaisuutta, joka on myös liiketoiminnan kasvun kannalta kannattava. Voi olla, että ohjelman ajoitus näiden investointien näkökulmasta osuu monelle yritykselle sopivaan aikaan.

Elvytyksen kannalta ohjelman ajoitus ja sisältö ei ole optimaalinen, eikä ohjelmaa pidä varsinaisena elvytyksenä ajatellakaan. Kuten nimikin sanoo, kyse on pitkällä aikavälillä kestävään kasvuun tähtäävästä ohjelmasta. Jos rahoitus käytetään fiksusti, on ohjelmalla kuitenkin mahdollista saada talouteen positiivinen sykäys.

Hyvä lopputulos vaatii, että kun toisella kädellä annetaan niin toisella ei oteta. Vaikka minkälaista hankerahoitusta olisi tarjolla, ei investointeja synny, jos toimintaympäristömme ei ole investointeihin kannustava.

Jotta koronan jälkeinen kasvu saadaan käyntiin ja kestävän kasvun ohjelman panostukset eivät valu hukkaan, on Suomen kilpailukykyä parannettava. Kustannuskilpailukykymme ei saa hävitä tärkeimmille verrokkimaillemme.

Toivoa myös sopii, että kestävän kasvun ohjelman hankkeet eivät hautaudu byrokratian suohon. Ettei hankkeiden hallinnollinen taakka lannista ensi metreillä ja että investointien luvitus saadaan käsiteltyä niin, että hankkeet pysyvät EU:n elpymisvälineelle asettamissa aikataulurajoissa.

Suomen kestävän kasvun ohjelman sisältökeskustelu on jäänyt jalkoihin juupas-eipäs-väittelylle EU:n elvytyspaketista. On ymmärrettävää, että nettomaksajan rooli ei kriisin keskellä tunnu parhaalta positiolta.

EU:ta ei kuitenkaan tule tarkastella liian kapeasti kirjanpitoharjoituksena. EU:n elvytyspaketti tulee suhteuttaa niihin mittaviin hyötyihin, joita Suomi saa EU:n sisämarkkinoiden ja EU:n kauppapolitiikan jäsenenä. Joidenkin arvioiden mukaan hyöty sisämarkkinoista on Suomelle noin 13 miljardia euroa vuodessa.

Johanna Sipola

johtaja

Keskuskauppakamari