Missä se nappi?

Itse tiedän yksin asuneen henkilön joka makasi kuolleena kerrostalossa kolme viikkoa, joten ymmärrän tämän huolen. Ehdotuksessa on kuitenkin yksi iso mutta. Se tuskin toimisi tavallisella olemassa olevalla kännykällä, koska siinä ei ole sitä nappia, vaan känny pitäisi avata, ohjelma pitäisi avata ja painaa jotain. Ymmärtääkseni nyt jo ranteessa pidettävä hälytin toimii vain yhtä nappia painaen.



Yksinkertaisin toteutettavissa oleva ”hälytin” olisi varmasti, jos jokaisella yksin asuvalla olisi joku, joka soittaisi tälle joka päivä. Samalla tulisi hoidettua ”Mikset sä soita” – yksinäisyys, jos edes joku soittaisi ja kysyisi ”Kuinka voit?” Systeemi voisi toimia muutaman henkilön ringissä, vaikka viikko kerrallaan.

Nykyisin se ei edes maksaisi ”mitään”, useimmilla on rajoittamaton puheaika, What´s app tms.



Itse asiassa olen ihmetellyt miksi mitään tällaista (tietääkseni) ei mikään järjestö toteuta. Kunnat ja kaupungit hehkuttavat julkisuudessa kuinka he pitävät huolen yksinasuvista ja ikäihmisistään – viimeksi vuosi sitten, koronan alkuaikoina. Minäkin asun yksin ja tunnen monta muutakin kaltaistani, eikä mikään kunnallinen instanssi eikä järjestö ole soittanut – paitsi Suomen Kansanterveysyhdistys, joka halusi rahaa!



Sitäpaitsi kuolema ei korjaa vain ikäihmisiä, se voi kaataa nuoremmankin!





