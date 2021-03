Turun seudun psykologiyhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ottavat vahvasti kantaa hallinnolliseen sote-uudistukseen (TS mielipiteet 19.3.). He tuovat esille näkemiään hallinnollisen uudistuksen mukanaan tuomia riskejä ja uhkakuvia.

Samanlaisia uhkakuvia esitettiin myös runsaat kuusi vuotta sitten, kun virka-asemaani liittyen olin myötävaikuttamassa Turun kaupungin koulupsykologien siirtymiseen sivistystoimialalta hyvinvointitoimialalle eli suomeksi koulutoimesta terveydenhuoltoon. Nähdäkseni mitkään uhkakuvat eivät ole toteutuneet.

Koulu- ja opintopsykologit muodostavat edelleen oman kouluille sijoittuvan palvelukokonaisuuden lähiesimiehenään työn substanssia ymmärtävä johtava koulupsykologi. Työn sisällöllinen määrittely on kohtalaisen selkeä sisältäen sekä yksilöllisen että yhteisöllisen näkökulman. Tosin kirjaamiseen käytetty asiakastietojärjestelmä on muuttunut Valviran tietoturvallisuuden luokituksen luokasta B luokan A tietojärjestelmään.

Arvelisin, että Turussa ollaan jo lähellä tavoitetta, eikä soten hallinnonuudistus toisi suuria käytännön muutoksia.

Varsinais-Suomen muissa kunnissa tilanne on toinen. Joissain kunnissa, missä on useampi koulupsykologi, he toimivat lähes samalla periaatteella kuin Turussa ennen. Sitten on vielä pieniä kuntia, joissa on vain yksi koulupsykologi tai jotka ostavat koulupsykologipalvelut ulkopuolelta. Kaksi viimeksi mainittua ovat alttiita ylimääräiselle kuormitukselle, joka voi johtua työn sisältöä ymmärtämättömästä johtamisesta tai organisaation ylläpitämistä epärealistista odotuksista.

Kirjoittajien ajatus, että jokainen koulupsykologi osaa itse johtaa, organisoida ja arvioida omaa työtään on jossain määrin kaikkivoipa. Koulupsykologin työ on vaativaa ja edellyttää monissa kohdin oman persoonallisuuden sijoittamista työpanokseen. Silloin, kun on jatkuvasti työssään antavana osapuolena, on yhteisön ja asiantuntevan johdon tuki jaksamiselle välttämätöntä.

Katson sote-uudistuksen sisältävän tässä suhteessa mahdollisuuksia varsinkin maaseutukuntien osalta. Esimerkiksi muodostetaan maakuntaan sopivan kokoisia psykologipalvelujen yksiköitä, joissa olisi sovellusalueelle ominaisia (terveyskeskuspsykologit, koulupsykologit…) palvelukokonaisuuksia ja toimipisteet olisivat tehtävänkuvan mukaisia.

Palvelukokonaisuuksien johdossa tulisi olla psykologityön sisällön hyvin tunteva esimies, joka kykenee hyvään yhteistyöhön kumppaniorganisaatioiden kanssa. Tämä parantaisi koko maakunnan psykologipalvelujen tasoa ja palvelisi paremmin myös maaseudun asukkaita.

Pentti Tuimala

psykologi, psykoterapeutti

vanhuuseläkkeellä