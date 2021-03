Koronaviruksen eteneminen muunnoksineen ei ole hallituksen nykytoimin pysäytettävissä. Massiivinen ja kallis strategia "testaa, jäljitä ja hoida" on jälkivaikutteinen ja siksi tehoton.

Epidemian pitkittyessä kiellot ja rajoitukset turhauttavat, mutta ennen kaikkea lisäävät roimasti kustannuksia myös avustuksina. Yksilön omaehtoista suojautumista ei tarjota, eivätkä rokotuksetkaan ole ongelmattomia.

Hallitus osoittaa itse oman toimintansa heikkouden: Hallitus seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä ja käyttää voimakkaampia toimia, mikäli tilanne pahenee. Rajoituksia ei tehdä kaiken varalle, vaan todetun perusteella, eli sitten kun kakka on jo housussa.

Toiminta on saanut kuitenkin kannatusta johtuen varman tuntuisesta tiedottamisesta sekä siitä, ettei ole strategiavaihtoehtoa.

Halpamaskit ja -visiirit on kiellettävä. Yksilön suojaamiseen on valmistettava tehokas visiiri, mikä antaa täydellisen suojan, on helppokäyttöinen ja desinfioitavissa. Hengitysilman suodattimen vaihto on mutkaton.

Visiiri toimitetaan maksutta jokaiselle 16 vuotta täyttäneelle. Visiirin korvaavan kirurgisen maskin käyttö on sallittu vain poikkeustapauksessa.

Alueellisen käyttöpakon määrää sairaanhoitopiiri, postinumeroaluejakoa hyödyntäen (täsmäkohdennus).

Ulkomailta tuleville välitön testaus sekä visiiripakko vapauttavaan testitulokseen asti. Käyttäytymisohjeet tarkennetaan. Sanktiot voimaan.

Visiiri on avain epidemian nopeaan ja taloudelliseen nujertamiseen. Sen edut tulee vain ymmärtää. Niitä ovat muun muassa tehokas suojaus, lähes täydellinen toiminta- ja liikkumisvapaus sekä yksilön tunnistettavissa pysyminen (ilmeet ja puhe). Joukkotapahtumat olisivat toimivia, visiiri helpottaisi matkailua sekä sallisi nuorten kokoontumiset ja vanhusten tapaamiset.

Visiiri myös tukisi varmuusvarastoa, antaisi lisäaikaa rokotusjärjestelyille muissakin epidemioissa ja auttaisi siirtymään normaalitilaan 2–3 viikossa. Lisäksi se säästäisi roimasti puhelinkuluja ja aikaa myös terveydenhuollossa.

Visiiri olisi myös vientituote uuden testerin lailla. Negatiiviset seikat olisivat lähinnä esteettisiä.

Perustuslaki on vahvasti mukana eri toimien käsittelyssä. On syytä pohtia, miten voi mielihyvän ja mukavuuden vaatimuksella olla suurempi painoarvo kuin toisen ihmisen terveyden tärkeillä suojaustoimilla.

Jo nyt on monia ammatteja, joissa on maskipakko koko päivän. Eikö näidenkin velvollisuustaakan kestoa tulisi lyhentää?

Nykytoimin tulee jatkuvasti esiin uusia negatiivisia seikkoja, jopa demokratiaa uhkaavana. Kuntavaaleja ei olisi tarvinnut siirtää, jos visiiri olisi ollut saatavana. Kokonaiskustannusten erittelyä ei julkaista, koska se avaisi silmät todellisuuteen.

Tarvitaan siis jämäkämpiä toimia, joita poliitikot eivät uskalla esittää.

Kanava uudistusvaatimuksen tekoon tulisi avata vaikka netissä. Kuka tekisi sen?

Veikko Mäkinen

Halikko