Suomen Kuvalehti on uusinut neljä vuotta sitten tehdyn kuntatestin. Asialla on myös tällä kertaa julkisuudesta hyvin tunnettu tohtorikaksikko Timo Aro – Eero Laesterä.

Testi jakaa Suomen kunnat 1–5 tähden porukoihin. Varsinais-Suomi menestyy kisassa erinomaisesti. Korkeimmassa 60 kunnan valiojoukossa on peräti 15 varsinaissuomalaista kuntaa. Pirkanmaalta samaan joukkoon yltää vain viisi kuntaa.

Testin tulos on varsin samansuuntainen kuin vuonna 2017. Hienoa kuitenkin on, että Varsinais-Suomen kunnat ovat järjestään nousussa. Oman porukan ykkönen on edelleen Rusko sijaluvulla kuusi. Eniten on noussut Uusikaupunki, peräti viisikymmentä sijaa. Turkukin on kirinyt hyvin. Myös Naantali on vauhdissa ja on jo koko testin yhdeksäs.

Kaikilla Varsinais-Suomen kunnilla ei mene yhtä hyvin. Kahteen alimpaan luokkaan ei kotimaakunnastamme ole kuitenkaan pudonnut yksikään kunta. Muualla Suomessa tilanne ei ole yhtä hyvä.

Kuului kunta sitten yhden tai viiden tähden joukkoon, haasteita kohta alkavalla valtuustokaudella tulee riittämään. Suuret kaupungit pelkäävät soten lyövän ne polvilleen, kun tuloista häviää puolet, mutta velat jäävät kokonaisuudessaan. Vastapuolella ovat köyhimmät kunnat, joille kelpaa mikä tahansa sote, kunhan se vain häviää kunnan talousarviosta. Jos niin ei tapahdu nopeasti, edessä on ajautuminen kriisikunnaksi ja lopulta kuntaliitos.

Pienuus ei aina tarkoita heikkoa taloustilannetta. Varsinais-Suomessa Kustavi, Taivassalo, Marttila ja Sauvo näyttävät suuremmilleen pitkää nenää ja ovat ottaneet paikkansa viiden tähden kuntien joukossa.

Toki on muistettava, että aivan aito kisa ei ole. Suomessa on voimassa kuntien verotulojen tasausjärjestelmä, jonka mukaan rikkaimmat kunnat käytännössä avustavat huonommin tienaavia kuntia.

Kuntatesti osoittaa, että eteläinen ja läntinen Suomi pärjää selvästi paremmin kuin itä ja pohjoinen. Mutta aina niin ei ole. Lapin kunnista Inari, Kittilä ja Kolari ovat valiojoukkoa, viiden tähden kuntia.

Syitä kuntien välisille eroille on monia. Osaan kunta voi vaikuttaa, osaan ei. Selvää kuitenkin on, että kunta ei menesty, jos sillä on heikko virkamiesjohto tai päättäjät, jotka elävät huomisen sijasta eilistä.

Olen huolestuneena pannut merkille, että myös menestyvissä maakunnissa, kuten Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa, on vietetty melkoisia kuntajohtajien vaihtoviikkoja. Tapaukset eivät tietenkään ole yksi yhteen, mutta siitä ei pääse mihinkään, että valtuutettujen tehtävä ylitse muiden on valita omaan kuntaan parhaiten sopiva virkamiesjohtaja tai pormestari. Jos valinta menee pieleen, hukka perii kunnan.

Kun Harri Holkeri valittiin aikoinaan Helsingin kaupunginvaltuuston johtoon, lehdistö tiedusteli, mikä on valtuuston puheenjohtajan tärkein tehtävä. Vastaus tuli kuin apteekin hyllyltä: "Tärkein tehtäväni on kaupunginjohtajan työn tukeminen." Tuota toimintatapaa suositan tuleville hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajille.

Vaikka virkamiesjohtaminen olisi kuinka tasokasta, on hyvä muistaa, että viime kädessä luottamushenkilöt tekevät kaikki oleelliset päätökset. Kunta ei menesty, jos hallituksessa ja valtuustossa ei ole hyvä henki.

Tärkein asia on kuitenkin ymmärtää talouden todellisuus. Liian usein kuntapoliitikot puhuvat vain sellaisista uudistuksista, jotka lisäävät menoja. Ja nykymaailmassa se tarkoittaa aina velkarahaa. Opiksi on hyvä ottaa ex-pääministeri Esko Ahon lausahdus: "Rahan jakaminen ei ole uudistus."

Kari Häkämies

Varsinais-Suomen maakuntajohtaja