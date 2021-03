Eläkeliiton Someron yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Tamminen kirjoitti Turun Sanomissa 22.3. iäkkäiden asiakkaiden asioimisen haasteista viranomaisten kanssa. Kirjoittaja toi esille huolensa muun muassa palvelujen siirtymisestä digitaalisiksi.

Tamminen esittää kirjoituksessaan kasvotusten asioimisen olevan vaikeaa, koska asiakaspalveluun on pitkät jonot ja aika pitää varata etukäteen. Kirjoittajan mukaan julkisten virastojen palveluita on myös keskitetty suurimpiin kaupunkeihin.

Kela tunnistaa iäkkäiden asiakkaiden haasteet digitaalisten palveluiden käytössä. Kuten kirjoittaja toteaa, kaikilla asiakkailla ei ole valmiuksia hoitaa Kela-asioitaan verkossa. Jos asiakas tarvitsee apua verkossa asiointiin, hän voi saada Kelasta digitukea. Verkkoasioinnin etu on sen nopeus. Myös moni ikäihminen hoitaa Kela-asioitaan verkossa.

Kelan tavoitteena ei ole siirtää kaikkia palvelujaan verkkoon, vaan asiointiin on tarjolla monia vaihtoehtoisia tapoja. Puhelimessa saa henkilökohtaista neuvontaa ja voi hoitaa samoja asioita kuin palvelupisteellä. Jos selvitettävää on paljon, asiakkaalle voidaan varata aika puhelinpalveluun tai palvelupisteeseen.

Jokainen asiakas saa Kelalta henkilökohtaista palvelua, jos hän tarvitsee sitä. Kelalla on myös asiakasraateja, joiden näkemyksiä kuunnellaan asiakaspalvelun kehittämisessä.

Kelalla on Varsinais-Suomen alueella kattava palveluverkko. Varsinais-Suomessa on 14 palvelupistettä, joista yhdeksässä toimitaan yhdessä muiden organisaatioiden, kuten kunnan sosiaalitoimen kanssa. Valtakunnallisesti Kelalla on yli 300 palvelu- ja asiointipistettä.

Tina Söderman

Läntisen asiakaspalveluyksikön johtaja

Kela